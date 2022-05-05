瓦城泰國料理，於母親節前夕快閃推出外帶、外送限定套餐，今（5/5）起至5月15日限時兩週開賣，只要3,888元即享十道人氣主菜、一份湯品與六人份白飯，透過瓦城線上訂餐平台或wa10即可輕鬆線上預約取餐時間與分店。瓦城感謝母親們一整年的辛勞，訂購快閃套餐就送價值2,000元的電子回饋券，可相約親朋好友下次消費再使用。

瓦城表示，來店歡聚也同享優惠，5/6（五）前透過瓦城泰統集團訂席專線預訂母親節週末來店（5/7-5/8），並享用母親節套餐，即贈1,000元美味抵用金、抗菌乾洗手噴霧及最暖心的母親節小卡片，再用拍立得為客什與媽媽留下最美的合影紀念。瓦城集團歡迎客人到旗下品牌瓦城、非常泰、1010湘、時時香、YABI KITCHEN、月月Thai BBQ，與媽咪一起度過最溫馨的母親節。

瓦城推出的3,888元快閃套餐集結媽媽最愛的招牌菜色，包含經典必吃《原味月亮》、《BBQ嫩烤松阪豬》、香辣下飯的《辣炒牛/豬肉》、《鐵板香辣海鮮》、外皮酥脆肉質軟嫩的《風味椒麻雞》及可以配上好幾碗白飯的人氣咖哩《綠咖哩椰汁雞》、《泰式咖哩雞》，小朋友最喜歡的《冬粉鮮蝦煲》、《三色糖醋排骨》，不可或缺的《辣炒空心菜》與泰式經典湯品《酸辣蝦湯》。

瓦城、1010湘也同步推出全新泰式及中式個人餐！精選16款人氣主食，與兩種每周更替的爽口配菜，一份只要280元，即可為你打造彷彿在餐廳享用美食般的儀式感，使用LINE官方帳號wa10即可線上預訂，並至全台限定分店取餐，即日起點用瓦城或1010湘個人餐更分別送你蝦滋圈、與棒棒蝦乙支。無法自取的顧客使用Uber Eats也能點餐。

瓦城酸辣甜泰式個人餐8款經典風味包含以整隻去骨雞腿肉製成，椒麻風味十足且酥脆的《風味椒麻雞》、口感開胃的《泰北叢林豬肉》、最受歡迎的下飯好菜《綠咖哩椰汁雞肉》，與泰國辣椒、小番茄及九層塔大火炒至香辣夠味的《辣炒豬肉》及《辣炒雞肉》、《泰式炒河粉》，還有全新個人餐的限定菜色火辣濃醇的《泰式香辣蝦燒》及炒飯控最愛的泰式《芭達雅炒飯》。

瓦城泰統集團的中式人氣佳餚大集合，還吃得到時時香招牌菜色實在太幸福了！1010湘個人餐包含超人氣《3.5杯雞》吸滿迷人花雕酒與特調醬汁的雞肉與米血、又香又辣的《超級麻婆豆腐》、麻而不嗆的《酥炸口水雞》及《宮保雞丁》，另有將軟嫩雞腿肉丁與脆口雲耳炒至香辣帶勁的《香辣雲耳嫩雞》、豬肉片搭配大紅椒與糯米椒，蹦出鹹香彈牙的《鄉里小炒肉》、滿滿的蔥香與大火鍋氣的《蔥爆鮮嫩牛》、充滿臘肉與炒蛋香氣且粒粒分明的《湖南炒飯》。