魏隆琪於臉書PO文，告知他核酸檢測呈現陽性。(翻攝魏隆琪臉書)

「我很有可能確診了，要向大家說聲抱歉！」台中市議員參選人邱愛珊近期勤跑基層，但她昨天晚上身體感到不適快篩呈現陽性，她於臉書PO文向鄉親致歉，提醒近兩天密切接觸的民眾，請先自主健康管理留意身體狀況，服務處也暫時關閉，工作同仁居家隔離。

投入台中第四選區選戰的邱愛珊，她的丈夫是豐原慈濟宮副主委魏隆琪，兩人平常都勤跑基層爭取選民的支持；昨晚邱愛珊、魏隆琪夫妻2人感到身體不適快篩，結果邱為陽性、魏是陰性，兩人為安全起見都到醫院進行PCR檢測結果皆為確診。

邱愛珊說，這一兩天和我們有密切接觸的人，要請先做自主健康管理3＋4，並密切注意身體狀況，若有變化就要趕快就醫，再次跟大家說聲抱歉，真的很對不起，如有需要協助歡迎直接來電。

魏隆琪強調，他目前與邱愛珊正1人1室在家隔離中，也先暫時關閉服務處，請服務處同仁自主居家防疫3＋4，謝謝大家關心，對鄉親造成困擾及不便，感到相當抱歉，請大家見諒。如果真的確診，注意症狀變化，也不要太多驚慌，如果有需要，我們即時居家照護，也會持續服務。