高雄市仁武警分局陳姓退休偵查佐與鄭姓副所長因為與賭博遊戲餐廳業者交情不錯，兩人對業者通風報信，讓業者躲避警方查緝，可以放心經營賭博生意。橋頭地檢署檢察官5日偵查終結，提起公訴。

檢警調查，陳姓偵查佐在2017年5月至2020年11月涉嫌包庇賭博業者，他因為與48歲陳姓業者交好，利用職權之便，從小吃店時期就包庇業者，後來這家小吃店變成賭博遊戲餐廳，陳姓偵查佐也繼續包庇業者，不僅密集出入這家餐廳，還到餐廳旁的鐵皮屋打麻將。

陳姓偵查佐甚至以賒帳方式，於2020年5月至9月期間，換取6萬元籌碼以「妞妞」（撲克牌）方式賭博，共2次，這令陳姓業者與其他賭客以為這家餐廳有門神照看，更有恃無恐。

鄭姓派出所副所長於2018年5月起加入包庇業者的行列，李姓業者為攏絡鄭姓副所長，於2020年2月疫情期間送了10和口罩與廟會服飾給鄭姓副所長。

為報答業者，鄭副所長於2020年9月25日得知檢察官將搜索這家餐廳，提前騎機車到餐廳旁的鐵皮屋，告知業者：「上面的人已經將票請下來了，你自己小心」等語。讓業者可以提早準備，躲避檢警的查緝。檢方於2020年9月26日搜索時，透過業者的手機得知鄭副所長洩密。