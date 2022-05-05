星座運勢網站「星座看看」分析12星座會展現真實自我的時機，白羊座、巨蟹座、雙魚座不太會刻意偽裝，總能輕鬆做自己，但是雙子座、處女座、天秤座、摩羯座就不希望被看破，所以總是戴著假面具，一刻都不鬆懈。

▍白羊座

白羊座直率又真誠，不太會隱藏自我，大部分時間都很做自己，不太會偽裝。

▍金牛座

金牛座很在乎名利，容易被利益牽著鼻子走，只要不會擋道他們的財路，彼此沒有利害關係，他們就能展現真實的自我，畢竟演戲也很累，非必要他們還是很放鬆的。

▍雙子座

雙子座非常會偽裝，演技超群，如果他開心放鬆的時候，當然可以展現真實自我，但是如果有特殊目的，就能立刻戴上假面具，把大家騙得團團轉。

▍巨蟹座

巨蟹座待人真心，不太會刻意偽裝，無論悲喜都直接表現在臉上，完全不需費心揣測他們的心意。

▍獅子座

獅子座很愛面子，在外人面前總是喜歡裝出威風凜凜的樣子，唯有在心愛、信任的人面前，才會變成愛撒嬌的小貓咪，放下武裝做自己。

▍處女座

處女座擅長隱藏真實想法，因為他們希望在眾人面前維持完美形象，所以總是習慣戴著假面具。雖然他們不想被看破，卻又希望被理解，內心非常矛盾。

▍天秤座

天秤座偶像包袱太重，面對任何人都想要表現出迷人、優雅的一面，只有獨處的時候才會顯露出真實自我。

▍天蠍座

天蠍座平常總是神經緊繃，只有在喝醉鬆懈時，才會露出真面目，此時他們會特別多話，感情也顯得比較豐富。

▍射手座

射手座愛好自由，如果身邊有不得不面對的壓力，他就可能會隱藏真實的自我，唯有問題解決，拋開身上的重擔，他們才能做自己，不再偽裝。

▍摩羯座

摩羯座是偽裝高手，永遠不會在外人面前吐露真心，他們不屑討好別人，在外所有的行為和言語都是經過反覆推敲後的結果，絕不讓人看透。

▍水瓶座

水瓶座看似隨性，其實很怕生，只有在熟悉的環境，面對親近的人，才會展露出真實的樣子。

▍雙魚座

雙魚座通常很做自己，不太會偽裝，尤其面對依賴的人，更是本性畢露，不過他如果不確定眼前的人對自己的看法，就會隱藏本性，小心翼翼觀察風向。