智邦科技（2345）今（5）日公布4月份合併營收為56.26億元，創歷年同期新高及歷史第六高，與去年同期46.25億元相較，增加約21.66％，累計前4月合併營收為213.56億元，亦較去年同期178.23億元增加19.82％。