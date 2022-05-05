智邦4月合併營收56.26億 創歷年同期新高 16:232022/05/05 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 智邦科技（2345）今（5）日公布4月份合併營收為56.26億元，創歷年同期新高及歷史第六高，與去年同期46.25億元相較，增加約21.66％，累計前4月合併營收為213.56億元，亦較去年同期178.23億元增加19.82％。 富邦媒第一季合併營收229.4億 歷史次高 台積電第一季營收獲利同創歷史新高 每股淨利7.82元 #智邦 #合併營收 #創歷年同期新高 #智邦科技 #歷史第 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 愛普＊ Q1合併營收創同期新高 04:102022/05/04 證券．權證 台翰Q1 EPS達0.34元 獲利創歷年同期新高 20:052022/05/04 財經 耕興第一季每股淨利3.72元 優預期 20:332022/05/04 財經 仲琦4月合併營收7.8億元 年增率轉正 看好營收逐季提升 17:422022/05/04 財經 《光電股》大立光4月營收月減16.73% 5月拉貨動能差不多 16:102022/05/05 財經 權證星光大道－智邦 毛利率將回升 04:102022/04/27 證券．權證 欣陸投控Q1每股盈餘1.50元 創單季新高紀錄 16:472022/05/03 房市新訊 啟坤去年合併營收 稅後淨利及EPS雙創歷史新高 18:032022/04/28 財經 旺宏Q1獲利創同期新高 每股賺1.58元 19:192022/04/26 財經 權證星光大道－智邦 全年拚賺1股本 04:102022/04/21 證券．權證 封城衝擊物流 華孚4月營收月減21.95％ 15:362022/05/05 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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