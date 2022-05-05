志聖工業5日與彰化師範大學師培中心啟動—「紙要你願意植樹愛心顧環境」日誌本捐贈儀式，由志聖工業於今年3月12日植樹節發起為期近2個月的募捐行動，包含向公司內部同仁、聯盟公司均豪精密、均華精密；產業協會台灣電路板協會（TPCA）、台灣電子設備協會（TEEIA）等單位募集未用過的工商日誌本、筆記本，合計捐出517本可用紙本資源回饋在地中學。

工商日誌本、活頁筆記本，常是實用的贈禮選擇。但大量製作和交流互贈後常有超乎使用需求的閒置日誌本，志聖愛心社因而發起回收活動，希望能將可用資源活化再生。本次捐贈活動透過彰化師範大學師培中心媒合在地中學需求，包含彰化縣溪州國中、彰化縣萬興國中及彰化縣線西國中等共計14所學校，蒐集校內師生需求，將工商日誌本、筆記本轉化為教學現場的計算紙、筆記紙及課堂活動的教具，捐贈現場也由溪州國中張耀忠校長、彰化師範大學師培中心賴翠媛主任代表出席贈予感謝狀。

全球2050淨零碳排成為企業必修議題，同時也是世界全員的責任。志聖工業發起日誌本回收活動，以減少廢棄物、愛護地球林地為目標，落實環境永續、社會回饋。志聖工業捐贈代表吳晏城協理表示：「這次活動也是志聖拋磚引玉，意外收到聯盟公司、產業協會和學界的支持。」呼應這次活動主旨「紙」要你願意，邀請您從生活小事著手，踏出對環境友善的一步，攜手共創永續家園。