變電箱下有大片血跡。（警方提供）

新北市1名52歲林姓外送員，今（5）日上午，騎車行經板橋中山路一段時，遭隔壁另一輛機車擦撞，當場連人帶車衝撞路旁變電箱，林男還被壓在變電箱下方，當場失去呼吸心跳，警消到場後趕緊將他送往醫院搶救，急救後恢復生命跡象，但狀況還需要觀察，而車禍原因還需要釐清。

據了解，與林男發生擦撞的機車，是由1名47歲楊姓男子所騎乘，當時2人都是行駛在板橋中山路一段往四川路的方向，楊男疑似因前方轎車行駛時都佔用2線車道，且在事故發生前，轎車疑似要切換至外側車道，楊男為了閃避，也同時向右偏移，結果與林男發生擦撞。

兩車碰撞後，楊男倒地擦傷，機車也滑行到路邊，而林男則是連人帶車直接衝撞路旁的變電箱，不僅將變電箱撞壞，林男也被壓在下方，當場便失去意識及呼吸心跳。

警消獲報後，趕緊將林男從變電箱下救出，再送往醫院進行急救，經過搶救終於恢復生命跡象，但狀況還需要持續觀察，而楊男也被送往醫院檢查傷勢並包紮，由於雙方都沒有酒駕的情況，事故發生原因警方還需要釐清」。