徐姓婦人在大度路機車道擦撞護欄後倒地。（翻攝畫面）

北市北投區大度路4日發生一起死亡車禍，徐姓婦人不明原因騎車自摔，頭部撞擊地面，當場沒有呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治，警方根據後方目擊騎士證詞，確定沒有與其他車輛發生碰撞，後續將報請檢察官相驗。

警方調查，60歲徐女昨上午7時許，騎行在大度路機車道東往西方向，不明原因往左偏移擦撞快車道與機車道中間的水泥護欄，再往右摔跌倒地，頭部受到重創，救護人員到場時已沒有呼吸心跳。

後方目擊民眾，距離事故機車數百公尺，證稱沒有其他車輛經過，婦人不知道什麼原因突然傾倒並發生事故，警方初步排除有飲酒情事。