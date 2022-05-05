全台確診人數不斷增加，基層公衛人員壓力爆表，台中市衛生局長曾梓展5日在中市疫情記者會講到衛生所同仁確診，怕同事工作做不完，自願居家照護期間仍在線做疫調，不禁眼眶泛紅哽咽，他並呼籲中央去除不必要的行政作業，讓公衛人員將集中心力照顧確診者、中重症民眾。他私下坦言，指的是接觸者解除法定居隔改自主居隔。

曾梓展在疫情記者會媒體QA問到網媒爆料，衛生局不斷加班、工時過長、民眾電話經常打不進來，他坦言疫情嚴峻，全局暫停非緊急業務，動員上千人日以繼夜、兩班或三班制投入防疫工作。

他也提及前天衛生所有同仁確診，他特別致電關心，這名同仁告訴他要繼續在家在線做疫調，還說，他上班時工作就做不完了，如果他休息，其他同仁工作一定更做不完，讓他很感動也很感謝。

曾梓展也表示，衛生局也擴增為140線動員人力輪班接電話，電話天天被打爆，還有民眾爆粗口；但他能理解，也透過疫情記者會公開向市民朋友抱歉，因為業務量大到沒辦法即時回電。

曾梓展講到哽咽，並沈重呼籲中央簡化工作流程、去除不必要的行政作業，讓公衛人員將集中心力照顧確診者、中重症民眾，好好照顧他們，避免後續不幸事件發生，他也承諾衛生局會全力付出，在崗位持續努力，也請市民多給予支持與配合。而對於什麼是不必要的行政作業，曾梓展私下坦言，就是接觸者不再法定居隔，改自主居隔。