北市一名都姓婦人去年深夜出門遛狗卻不綁繩，任由狗狗衝過路口，導致蔡姓機車騎士摔車，造成4根肋骨骨折及顱內出血腦傷，並引發躁鬱症等精神疾病。經都婦以65萬元與蔡男和解，台北地院5日依過失傷害罪判處拘役30日，得易科罰金，緩刑3年。可上訴。

2021年7月26日晚間11時12分許，都婦在北市和平東路、嘉興街口附近遛狗，卻鬆開狗繩，任由狗狗四處遊蕩、奔跑，恰巧蔡男當時行經路口，撞上小狗後摔車倒地，經送醫發現蔡男創傷性蜘蛛膜下腔出血、創傷性腦傷、左側第6至第9肋骨骨折、左耳撕裂傷、右腳挫傷與擦傷，並因腦傷引發躁鬱症等。

北院審理期間，都婦認罪並與蔡男和解，宣判前已先支付35萬元，其餘30萬分30期償還。法官審酌她犯後態度良好，無業子女供養，連和解金也是子女所出，判決她拘役40天，緩刑3年，條件是緩刑期間內須分期履行剩下的30萬和解金。