資誠（PwC Taiwan）聯合會計師事務所5日主辦「新冠時代 布局越南供應鏈重組新思維」研討會指出，根據資誠《2022台灣企業領袖調查報告》，越南是台灣企業眼中第四重要的國家，其中金融服務產業及工業製造產業分別有37％及24％的受訪者將越南視為對企業未來一年整體成長的重要國家。

資誠聯合會計師事務所國際事務長暨東南亞及印度業務主管會計師吳偉臺表示，不斷變種的新冠病毒，持續衝擊國際政經情勢，考驗著企業的應變能力，再度增加企業對於分散生產基地與移轉供應鏈的需求。

隨著2023年1月1日台灣「CFC受控外國公司」立法生效，過去台商習慣透過第三地免稅天堂作為間接控股國家，通常是低稅負區或無實質營運的國家，將會被認定為CFC。

資誠聯合會計師事務所東南亞及印度業務服務副總經理陳以謙以曾派駐PwC越南的經驗表示，以控股架構來說，因股利從越南公司匯出境外之母公司毋須扣繳相關稅負，並不會產生稅損，CFC上路後，對於透過第三地境外公司所保留之利潤將可能面臨課稅，由台灣總部直接控股和透過第三地間接控股，已無明顯的差異。除控股架構外，以往台商習慣以三角貿易進行接單配置不合常規利潤的方式，建議需把握時間重新評估集團經營模式調整的可能性，以及運用境外公司操作的必要性。

根據PwC Taiwan發布的《2021台灣併購白皮書》，新冠疫情衝擊全球經濟，亦使企業積極展開併購活動。另根據經濟部及越南計畫投資部的統計，綜觀近年，台商在越南以合資與併購案件數量比例高，平均金額小。

陳以謙進一步指出，實務上透過盡職調查針對越南併購標的法律或稅務進行評鑑，買賣雙方再協議條件擬訂併購契約，其中轉讓越南標的公司須繳納資本利得稅20％，若雙方皆為境外公司，越南標的公司將有義務代表賣方申報及繳納資本利得稅。

針對外資投資越南所關心租稅優措施，越南政府提供的企業所得稅優惠，台商一般得以因特定地區或產品類別適用。優惠期通常最晚在越南公司開始營運的第四年起算。

關於外資在越南需遵循的相關法令規定及時效性方面，資誠提醒，外資企業公司在越南設立登記需申請IRC投資執照及ERC營業登記執照，註冊資本金需自取得營業執照90天內需注資到資本金帳戶；外資企業在越南允許向關係企業或金融機構進行借貸，若屬於一年以上長期借款應向越南央行辦理登記。若以越南當地土地廠房資產融資，須注意土地使用權款項為一次付清或每年繳付，且廠房是否已登記所有權。

陳以謙指出，到越南投資前，企業應就進場、營運和退場三個階段之商業規劃以及所涉國家之稅務法規有基本了解，並評估投資優惠之適用性之於企業自身業務帶來的利弊，同時從投資與營運模式等面向評估，並適時尋求專業意見，以綜合評估未來資金運用，使投資計畫取得最有利位置，才能在面對碎鏈時代進行供應鏈調整以因應變局，使公司朝向永續經營目標邁進。