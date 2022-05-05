5日跟「學長」陳盈駿一起召開返台記者會的天津榮鋼後衛林庭謙，強調上個球季相當特別，畢竟這是他大陸CBA生涯首次闖進季後賽，也是天津相隔8年晉級，「上季我主打控衛，必須承擔更重的責任，希望以後我的表現可以更穩定。」他也強調自己並未放棄打NBA的夢想。

林庭謙坦承，經歷季後賽洗禮，讓他體驗到真正高強度的比賽，整個人如同又上升一個層次，「以前我很少長時間打控球，如今成為球隊大腦，教練告誡我不能太在乎進攻，必須仔細觀察場上每個動作，很感謝天津兩名外援都很願意指導與告訴我該怎麼打。」

比起陳盈駿還處休息調整期間，林庭謙早早就開始自主訓練，「除了陪伴家人，我現在大部分時間都在訓練，希望我在控衛表現更加沉穩，幫助球隊贏下更多比賽，且年年闖進季後賽。接下來就等投入中華男籃團隊訓練，趕緊進入應有比賽狀態。」

聽到陳盈駿看好李愷諺可以成為下一個挑戰CBA的台灣好手，林庭謙心中也有一個看好對象，「應該是PLG高雄鋼鐵人後衛陳又瑋，因為他在第一年打職業比賽就有出色表現，也帶給球隊很大幫助，我想又瑋以後一定會有機會挑戰看看CBA。」

林庭謙強調，自己待在大陸期間，相當關注台灣的PLG與T1兩個聯盟戰況，這能給小球員更實際的目標，甚至給予理想，不過他似乎沒有考慮過返台打球，「能在家人與朋友面對打球當然很好，但我現在想先專注在CBA，然後我追逐NBA的夢想仍在。」