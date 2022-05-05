阿湯哥自架直升機帥氣降落首映會現場。（PEOPLE）

湯姆克魯斯年度超級大片《捍衛戰士2獨行俠》5月25日將在台上映，5日在聖地牙哥海軍基地「中途島航空母艦」舉行美國首映會，為符合劇情空軍的設定，湯姆克魯斯親自駕駛直升機飛到首映記者會的甲板上，戴著飛行員墨鏡，西裝筆挺走出飛機，露出招牌陽光笑容，大批粉絲立即爆出超高分貝尖叫聲，阿湯哥的「小孤牛」魅力，在睽違36年後再度席捲全球。

《捍衛戰士2獨行俠》劇情承接1986年《捍衛戰士》，湯姆克魯斯飾演綽號「小孤牛」的飛行員派特米契爾已榮升上校，和珍妮佛康納莉飾演的酒吧老闆娘墜入情網。他也將遇見當年一起出任務意外死亡的同袍綽號「呆頭鵝」的兒子，引爆種種糾結與衝突。湯姆克魯斯形容「小孤牛」永遠在挑戰權威，卻無法面對自身問題，而《捍衛戰士2獨行俠》除了刺激的空中競賽，將帶給觀眾的是主角內心的成長旅程。

瘋狂的湯普克魯斯在1986年演完《捍衛戰士》後就迷上飛行，還在1994年考取飛行員駕照，這次《捍衛戰士2》仍然沒有錯過挑戰不同機型，親自駕駛F-18戰鬥機，拍攝前還接受超過3個月的專業飛行訓練。他認為自己熱愛挑戰極限，篤定的說他的人生就是要拍開飛機和上太空的電影，不過也坦承自架飛機真的要克服許多困難，「拍《捍衛戰士》時開F-14，光是一天拍3場飛行戲，我就嘔吐。所以這次續集拍第一場飛行戲時，我就已經準備好塑膠袋了。」湯姆克魯斯愛挑戰主因是他認為自己人生充滿故事，所以他要創造這些角色來分享屬於自己的故事。

而珍妮佛康納莉在《捍衛戰士2》原先沒有任何「飛上天的」橋段，湯姆克魯斯興致一來，直接把她載上天超級浪漫，她說有天湯姆克魯斯突然問她以前有在戰鬥機上的經驗嗎？珍妮佛康納莉表示當然沒有，湯姆克魯斯竟回：「好呦，我們一起飛吧，我會飛得很溫和」，結果就出現兩人在空中最浪漫的那場戲，珍妮佛康納莉直呼，「他是最不可思議的飛行駕駛，感覺實在太神奇啦！」