陸成功發射吉林一號寬幅01C衛星 提供商業遙感數據服務 17:042022/05/05 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸5日成功發射吉林一號寬幅01C衛星。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據中新網報導，在5月5日10點38分，大陸在太原衛星發射中心使用長征二號丁運載火箭，成功將吉林一號寬幅01C衛星及搭載的吉林一號高分03D（27～33）等8顆衛星發射升空。主星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。吉林一號寬幅01C衛星主要用於為國土資源、礦產開發、智慧城市建設等行業提供商業遙感數據服務。 而此次任務也是大陸長征系列運載火箭的第419次飛行。 權證市場焦點－環球晶 基本面護體 權證市場焦點－華航 挾解封題材逆風飛 #吉林一號 #寬幅 #太原 #衛星 #發射 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 風雨影響航電飛控系統 旭海火箭無法現場修復 確定延期 18:382022/05/03 生活 是德科技高效能向量信號產生器 支援寬頻多通道毫米波應用 20:332022/05/04 財經 印度央行突襲式升息40個基點 04:102022/05/05 全球財經 本土確診破2萬 9日起入境隔離放寬為7＋7天 04:102022/05/04 財經要聞 《盤後解析》半導體掌旗漲百點 上檔面臨月線反壓 13:592022/05/05 財經 工商社論》從亞洲貨幣波動看新台幣匯率對策 04:102022/05/04 財經要聞 節目廣告有誤 應10日內更正 04:102022/05/04 政治要聞 恒指開低走低 跌逾400點後跌幅收窄 11:432022/05/03 財經 《衛星廣播電視法》修正案三讀通過 節目、廣告有錯10日內要更正 11:202022/05/03 政治 興櫃110年獲利 年增翻倍 04:102022/05/05 證券．權證 港澳人士放寬居留踩剎車 藍批太諷刺 04:102022/05/04 焦點新聞 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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