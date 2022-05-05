據中新網報導，在5月5日10點38分，大陸在太原衛星發射中心使用長征二號丁運載火箭，成功將吉林一號寬幅01C衛星及搭載的吉林一號高分03D（27～33）等8顆衛星發射升空。主星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。吉林一號寬幅01C衛星主要用於為國土資源、礦產開發、智慧城市建設等行業提供商業遙感數據服務。

而此次任務也是大陸長征系列運載火箭的第419次飛行。