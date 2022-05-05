周湯豪與天王星選手林川祐（左起）、吳昱廷、蔡承祐、小孩、高胥崴。（野火娛樂提供）

吳映潔與水星選手合照陳家毅（左起）、須弘道、洪禹翔、黃莑茗、李秉諭。（摘自洪禹翔IG）

男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》日前證實主持人木木、42位選手、10位工作人員確診消息，原定的錄影時間都順延，今（5日）製作單位透露輕症以及無症狀的選手們都陸續康復，因此預計將於5月20日恢復錄製。

《原子少年ATOM BOYZ》新一輪賽制「旅行者的金唱盤」請到到久未合體的JPM、舞藝高超的全方位藝人陳漢典，及同是團體出身的吳映潔、愛紗擔任助力導師，舞力導師田一德則表演在《這就是街舞》中師父羅志祥的《精武門》，3位星際導師Ella陳嘉樺、坤達、NICKTHEREAL周湯豪也將親自助陣，與各團選手協力演出自己的經典舞曲。

坤達自爆算命師說命裡缺火，因此與以MAN、POWER、ENERGY都符合的團體火星隊合作《放手》，身為導師的坤達穿上黑色網狀上衣，若隱若現露出結實的好身材，自信表示「上台有付錢才看得到的！拼了」，帥氣的表演獲得Ella大讚：「已經出道20年保持這麼好，就是一個藝人專業的素養。」

網友也留言頻頻尖叫「達哥帥到不科學！」、「坤達真的是很棒的合作導師，維持自己有氣場有亮點但不搶走選手光彩，整個圈粉！」精彩演出獲得網友一致好評，紛紛動員「救火」行動，要送火星上人氣投票第一名。另外，有網友發現，在舞台上的火星成員MAX容貌竟有Energy團員Toro的即視感，再加上隊內有本名書瑋的選手，彷彿真的看見當年的Energy感動萬分。

另一位星際導師NICKTHEREAL周湯豪則是與天王星合作，演出個人暢銷曲《Turn Up》，周湯豪要求每位選手都必須在《Turn Up》加入個人創作，用實力證明自己。其中畢業於建中的高材生吳昱廷改編的歌詞最吸引周湯豪目光，「你是當自己的歌在寫了」，最後周湯豪也決定在正式表演中使用吳昱廷改編的歌詞。周湯豪與天王星在舞台上的表演也不負眾望，尤其搭配上升格為製作人周湯豪特地設計的高規格燈光及NICKTHEREAL風格視覺，讓人彷彿置身演唱會，網友看後紛紛直呼：「燈光很帥！周湯豪專屬感！」

助力導師吳映潔則與年紀最小的水星合作表演代表作《Sugar Rush》，雖然水星選手平均年齡小，但實力一點都不輸人，在前次的舞台中更獲得與天王星並列的最高分成績。過去曾在韓國出道的吳映潔特別傳授經驗給水星弟弟們，表示表情與記憶走位都有獨特鍛鍊方式。練習過程中，水星隊長黃莑茗兼顧自身與隊員的表現，壓力大到精神緊繃，暖心的吳映潔竟私下找到對方IG，親自加油打氣希望他能放鬆一點。在表演舞台上等待分數時，吳映潔突然紅了眼匡，表示自己參與了水星每一次的練舞，和他們一同體會喜怒哀樂，有種看著他們從什麼都沒有到突然長大的感覺，溫暖的Ella趕緊安慰說：「這就是當媽的感覺！」

《原子少年ATOM BOYZ》雖歷經確診風波打擊，開播三週仍創下同時段網路流量人氣第一成績，下一集播出將由星際導師Ella、唱跳全方位藝人陳漢典以及台灣代表男團JPM與選手共同演出，精彩表演令人期待。《原子少年ATOM BOYZ》每周五晚間10點在中視播出，每周六晚間8點於三立都會台，每周日晚間8點於TVBS歡樂台播出。