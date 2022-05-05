本土疫情持續升溫，確診多日破萬，王品集團預估，隨第三劑疫苗施打率逐步攀升，預料疫情可以盡快受到控制，第二季獲利將受到影響，但屬於短期干擾，台灣事業群會持續擴張市占率，大陸事業群以穩健經營為目標，盼下半年疫情受到控制後加速追趕業績。

王品集團今(5)日召開董事會，會中通過民國111年第一季合併營收46.8億元，創歷史次高，受大陸疫情干擾，微幅年減0.8％。稅後淨利1.2億元，年減10.27％，每股稅後盈餘(EPS)1.62元，較前三季大幅回穩虧轉盈。

王品台灣事業群Q1營收34.3億元，改寫歷史同期新高，較舊紀錄大增3.2億元，年增10.35％，顯示疫情平穩、消費信心恢復，在春節、情人節、228連假多個節慶檔期帶動下，餐飲需求暢旺。大陸自3月以來疫情多點爆發，深圳、昆山、北京、鄭州接連啟動封控管制，上海封城也超過一個月，受清零政策衝擊，王品大陸事業群Q1營收12.5億元，年減22.37％。

把握市場復甦時機，王品集團在春節期間積極衝刺，除了內用圍爐外，旗下3大中餐品牌首度推外帶熱年菜服務，加上冷凍年菜業績挹注，帶動春節營收創高。

王品集團Q1也持續研發新品牌搶市，推出和牛麻辣鍋吃到飽「嚮辣」，以單人千元就能無限享用頂級和牛、海鮮等為號召，廣受年輕消費者青睞，開幕兩個月就火速到台中拓點；集團首家純外帶品牌「來滋烤鴨」，主打單人也能輕鬆暢享五星飯店級烤鴨，首店進駐中和南勢角商圈，單周熱賣千隻烤鴨仍供不應求。