大陸演員宋威龍憑藉俊俏外型被觀眾喜愛，出演的劇集《下一站是幸福》、《以家人之名》等給他帶來很高的知名度，人氣水漲船高，被認為是即將要爆紅的男演員，近期卻被發現新戲未上映，也沒有進劇組工作，傳出向所屬經紀公司提告的消息，而他的名字在微博也不能使用，令網友好奇。

據陸媒《新浪娛樂》報導，大陸天眼查App顯示，宋威龍因合約糾紛起訴東陽歡娛影視文化有限公司，並在今（5日）有開庭公告，經辦法院為北京市朝陽區人民法院。消息曝光後迅速引起粉絲注意，有網友發現微博的帳號名不能含宋威龍三個字，疑似名字被公司買斷，就連宋威龍的宣傳都只能用英文縮寫「SWL_OFFICIAL」。

而宋威龍所屬的經紀公司背後法人正是知名編劇于正，于正旗下有不少當紅藝人，公司拍攝了許多熱門劇集《延禧攻略》、《鬢邊不是海棠紅》、《尚食》等，曾經帶起無數風潮，據傳于正很捧自家藝人，宋威龍的知名男主劇《鳳求凰》就是于正出品，但有粉絲聽到消息，紛紛整理這些年宋威龍受過的委屈，根據網路粉絲說法，當初《鳳求凰》男主角于正要讓別人演，是投資方不滿意于正的選角，投資方才選了宋威龍，在後續大結局的合照還沒有男主的照片，讓粉絲覺得于正偏心，至此之後宋威龍再也沒接過所屬公司的戲約。

天眼查App顯示宋威龍提告歡娛影視文化有限公司。（圖／微博）

粉絲整理過去合作細節，指控于正疑似偏心，且買斷「宋威龍」三個字的名字，影響宋威龍發展。（圖／微博）

粉絲還控訴經紀公司甚至開機時沒有聯絡攝影師，連宣傳圖都是拿粉絲拍的，將近有20個月的時間沒有作品播出，有將近5個月沒有進劇組工作，有4個月都沒有行程，以上升期演員來說不太合理，指控經紀公司對宋威龍的事業毫無規劃，但目前兩位當事人都還沒出面回應，詳細的原因引發外界揣測。