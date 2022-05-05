台東COVID-19確診者分流收治情形。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣養護機構再增7例確診。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣5日新增152名確診者。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣養護機構群聚說明。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東學童接種疫苗資訊。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣5日新增152名確診者，年齡介於0歲-81歲不等，其中有66例為確診者密切接觸者、社區感染50例及外縣市足跡5人。台東某老人養護機構再添7人，累計70人確診。台東縣衛生局表示持續協助分艙分流及評估給藥，避免再擴大。

台東縣內老人養護機構群聚再新增7名確診，累計共70名確診（15名工作人員、55名住民），其餘有27名工作人員因已下班在家則安排在家居隔。目前有9位住民因有發燒及血氧偏低情形，仍住院治療中。昨日經醫院評估後42名確診住民已進行COVID-19抗病毒藥物使用，縣府也將安排接觸者及其他人非確診人員PCR採檢並持續協助該機構。

衛生局及社會處也已督導該機構工作人員避免跨區照護、機構內人員接觸前後落實手部清潔、避免機構內團康活動及工作人員密切接觸，避免群聚事件擴大。

台東縣醫院目前收治COVID-19病床使用率有25.8％（147床已收治38床），收治輕症的加強版集中檢疫所目前收治量為59％（120床已收治71床），居家照護的部分累計有488人，已解除92人，仍有396人管理中。

今日校園新增17生、2師確診，至今日為止累計共198生、16師。在調整或新增暫停實體上課學校部分：富岡國小全校延長停課至5／11、卑南國中1班級及柔道隊延長停課至5／11、新生國小1班級延長停課至5／12、台東高中1班級停課至5／11、東大附小1班級停課至5／11。

另椰油國小1班級停課至5／11、豐源國小1班級停課至5／5、豐源國小附幼全園停課至5／5、武陵國小1班級停課至5／5、綠島國小全校停課至5／6、大王國中1班級停課至5／6、多多璐幼兒園1班級停課至5／12、東河國小1班級停課至5／6、東海國中1班級停課至5／12、康樂國小1班級停課至5／6、利嘉國小附幼全園停課至5／12、寶桑國小1班級停課至5／6、天使補習班（國小美語班）停課至5／11、豐田國中1班級停課至5／6、吉尼爾補習班臨潼分班（國小二、五）停課至5／6。