台驊投控(2636)公布第一季財報，在全球物流需求依然強勁及運價維持高檔，單季合併營收達101.4億元，年增72.2％；營業毛利22.7億元、年增113.5％，毛利率達22.42％；稅後淨利9.4億元，年增137.2％，創歷年同期新高，每股盈餘6.45元。展望第二季，海運方面，大陸將迎來報復性出貨潮，航空市場將進入修復期，5月起訂單湧現，海、空運需求可期。

台驊主力為遠洋線市場，海運業務佔營收比重為80％，其中，歐美線比重超過7成。第一季為亞洲出口傳統淡季，又受到俄烏戰爭干擾，以及上海封控防疫措施影響長三角客戶工廠生產排程，在嚴格的物流管控下造成進出口受到衝擊，運價自今年農曆春節前達到高峰後呈現下降，但仍舊高於疫情前水準，今年第一季海運業務的毛利年增154.1％。

空運業務部份，受供應鏈中斷、運力受限及俄烏衝突、經濟下滑、油價上漲等不利因素，但透過移轉運輸方式及調整艙位供給支撐運價在高檔水位，使得第一季空運業務毛利年增26.50％。

中歐/中俄鐵路業務，由於俄烏戰爭影響，保險業者不承保戰爭險，部分貨主因風險考量暫停鐵路運輸業務，改道轉單至海運及空運。但在戰爭前中歐鐵路運價仍較海運有價格優勢，第一季的鐵路業務毛利仍較去年同期增長1.9％。

內貿物流受大陸疫情增溫影響，實施封城管控，台驊提供客戶多元化的多式聯運解決方案，將緊急的貨物透過內貿水運、跨省鐵路等方式來進行調撥，第一季的內貿業務毛利較去年同期成長17.2％。

展望第二季，美國線長約新合約價已於5月1日生效，新合約價都較去年倍增，預期2022年市場將以高位震盪為主。由於近期上海封城，導致長三角物流交通影響原物料、半成品、成品供給及出貨延遲，預期解封後將迎來「報復性出貨潮」。加上美西碼頭勞資談判於5月開始，若談判結果使運輸鏈無法順暢，將使港口堵塞問題更加嚴重。而台驊與船公司長約簽訂，提供艙位及合約價保證方案，也避免被迫接受動盪不定的現貨運價，使業務發展更能夠彈性調整因應淡旺季需求。

航空貨運市場近期變動劇烈，4月初受到大陸上海封城影響，周邊許多科技大廠生產重鎮都受到波及，市場一度需求減緩，導致市場價格走跌。大陸政府公布最新企業復工復產指引，致力維護半導體、汽車製造等重點行業穩定生產；推估當地的物流供應鏈也會跟著順暢，各家業者已經開始趕工，來自亞洲地區的原料、半成品陸續增量，亞洲區間航空市場訂單已開始湧現。5月起成品、半成品完成後陸續出貨，北美、歐洲線的需求也將跟著起飛。

中歐/中俄鐵路班列共有73條線路，今年第一季貨運列車共運行3630趟。近期因為俄烏戰爭，歐洲國家經濟制裁俄羅斯，導致列車運行的數量預計將減少一半，短期內業務將受到一定程度影響，但透過海運或空運方式，彌補運力不足之處。