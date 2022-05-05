封測廠南茂(8150)周四下午舉行線上法說會，公佈其2022年第一季公司營運成果。單季毛利率、營益率呈現季減、年增局面，獲利12.24億元，季減13.6%、年增27.7%，歸屬於母公司之基本每股盈餘1.68元。南茂表示，主要是通膨、供應料短缺、工作天數減少所致。

南茂第一季營收67.25億元，季減1.0%、年增4.0%，單季營收創新高，營業毛利16.78億元，季減5.1%、年增7.5%，毛利率25.0%，季減1.0個百分點、年增0.8個百分點，營業利益12.32億元，季減7.7%、年增6.3%，營業利益率18.3%，季減1.4個百分點、年增0.4個百分點，歸屬於母公司之本期淨利12.24億元，季減13.6%、年增27.7%，歸屬於母公司之基本每股盈餘1.68元，雖較去年第四季的1.95元下滑，仍較去年第一季的1.32元成長。

董事會決議配發110年度每股普通股將配發現金股利約新台幣4.3元，待本月的股東常會通過後實施。

南茂第一季整體稼動率79%，高於去年第四季76%、遜於去年同期的86%。其中，驅動IC(LCD Driver)87%，高於去年第四季78%、同期81%；封裝(Assembly)69%、凸塊(Bumping)86%，則高於去年第四季67%、83%，卻低於去年同期95%、88%；而測試(Testing)73%，低於去年第四季80%、去年同期81%。

觀察南茂第一季各產品營收，面板驅動IC(DDIC)占32%略增，Flash占21.2%略減，DRAM/SRAM占19.5%略增、金凸塊占17.4%略減，混合訊號晶片9.9%略減。其中，記憶體產品營收季增0.7%、年減2.4%，驅動IC及金凸塊營收季減1.1%、年增9.7%。

以產品應用別觀察，南茂第一季智慧型裝置占30.7%下滑、消費類26%不變、電視17%不變，車用和工業16.7%略降、運算9.6%則大幅提升。

南茂第一季資本支出約6.241億元，其中LCD面板驅動IC約49.1%、封裝約24.4%、測試約22.5%、凸塊約4.0%，今年度資本支出估約營收的20%以下。折舊費用11.88億元，估每季2-3%季度增加。