新唐(4919)今日舉辦法人說明會，董事長蘇源茂表示，儘管消費市場低迷，但車用、商用等領域持續強勁，盼可以成為帶動第二季的動能，產能上，儘管目前有拿到比預期多的產能，但依舊無法滿足需求。

新唐第一季合併營收為107.22億元，季成長3.2%、年成長6.5%，歸屬母公司淨利12.03億元，季成長10.47%、年成長344.7%，每股淨利2.87元，包括營收、稅後淨利均寫下單季歷史新高。單季毛利率為43.85%，季增加2.19個百分點，年增加4.94個百分點；營業利益率為13.45%，季成長1.76個百分點，年成長9.67個百分點。

蘇源茂表示，第一季MCU(微控制器)消費性產品相對去年同期確實沒那麼強勁，但新唐在手機領域在競爭者無法順利供貨下，市占率是有提升的，且看到工控、基礎建設、車用等還是很強勁；Computing部份，儘管消費性需求下滑，但商用需求還是相對強勁，新唐保持正面看待。

新唐也看好伺服器市場強勁，有助於BMC(遠端控制晶片)產品表現，也是新唐看的產品之一，加上產能緊張陸續減緩，下半年BMC會比上半年成長。

新唐自2020年9月正式合併日本NTCJ以來，有助於其拓展車用市場，車用也是新唐相當看好的成長領域，第二季在車用產品部分，IPS產品將進入量產，電子後視鏡應用車用人機介面(Human Machine Interface；HMI)也會持續開發新品。

產能部分，蘇源茂表示，現在供給慢慢有跟上需求，新唐有比預期拿到零星較多的產能，但還是不能完全滿足客戶需求，也持續和合作夥伴溝通爭取，以滿足客戶，加上車用、商用等領域持續強勁，盼可以成為帶動第二季的動能。