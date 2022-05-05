統一集團跨足藝術品買賣市場，在旗下擁有千萬會員的電商平台博客來，創設線上藝廊「玲廊滿藝」，5日正式開幕上線，希望提供大眾安心、便利可購買原創畫作的藝文平台，把藝術帶進大眾生活。

統一夢公園生活事業總經理陳冠福今天表示，此次統一集團跨足藝術買賣市場，源起於統一集團董事長羅智先、統一美麗事業董事長高秀玲發現很多藝術家致力創作，卻很少被看見；反觀一般民眾有很多人想收藏藝術品，但缺乏管道，因此統一決定搭起這座緣份的橋樑。

統一集團主管表示，統一是以食品起家，而藝術是精神食糧，同樣重要。過去藝術經常讓人感覺有點高深，因此統一集團希望能把藝術帶進大眾的生活裡。而這也呼應羅智先提出要建構統一集團成為「亞洲流通生活平台」的終極目標。

相較於傳統藝術品市場，作品價格動輒百萬、千萬，甚至上億元，統一「玲廊滿藝」上線的作品，價格介於幾千元到幾十萬元，高貴不貴，讓一般大眾也能參與藝術品收藏。

統一「玲廊滿藝」今天在集團旗下電商平台博客來正式上線，開幕階段，目前已經有22位知名藝術家加入，於線上精選將近500幅原創畫作。未來將持續擴充更多藝術家與藝術品加入，並且不排除進軍海外市場，引進國外藝術家作品。

外界好奇統一跨足藝術買賣市場，是否看到商機？對此，陳冠福強調，統一集團此次推出「玲廊滿藝」，動機很單純，就是讓更多藝術家的創作精神和理念，能被更多人看到。至於接下來會不會切入熱門的NFT（非同質化代幣）市場？他表示到目前為止「想都沒想過」。