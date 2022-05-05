謝瓊煖、陳明珠、王思佳認真研究料理。（三立提供）

「頑童MJ116」大淵擔任主廚。（三立提供）

「頑童MJ116」大淵、《華燈初上》「阿季」謝瓊煖、「貴婦網美」王思佳、「客家妹」陳明珠以及「鮮肉男神」王碩瀚組成的限定團體，挑戰Vidol全新實境綜藝節目《我們這一攤》。

5位大明星被派到士林夜市擔任攤販老闆，執行從無到有的一日擺攤艱難任務，當製作單位告知只會提供一塊招牌，挑戰10天後開張，其餘事項都要大家想辦法，讓5人直呼簡直是不可能的任務，擁有廚師執照的「主廚擔當」大淵苦笑：「太難了！我喜歡吃蔥油餅總不可能自己揉麵團吧？不是叫外送送來就好嗎？」王思佳更懷疑「我們是不是有集體惹火經紀人，才被送到這集中營？」

身為店長的謝瓊煖與公關王思佳，親自前往士林夜市國際觀光發展協會，為了獲得黃金攤位，兩人使出渾身解數和周邊商家打好關係，人稱貴婦網美的王思佳表示：「自己很喜歡逛夜市、吃夜市、當接到通告時有一種輸不起的fu、本來覺得身為藝人應該很好推銷，但其實要鼓起勇氣，當路人不領情時覺得好受傷喔，實際執行比我帶小孩還要難！」

眾人覺得鮮肉男神王碩瀚是當天的MVP，擺攤當天吸引滿滿的粉絲到場支持，現場宛如粉絲見面會！大淵：「碩瀚是今天的MVP球員，一號到五號的位置都要打，所以下次只要他一個人來就搞定了！」 Vidol全新特別企劃《我們這一攤》，5／6、5／13周五晚間10點在Vidol獨家播出。