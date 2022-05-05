街頭大撒幣！？新北市新店區昨（4）日晚間，突然出現1名行徑詭異的男子，他不僅站在大馬路上大吼大叫，還拿出大把千元大鈔當街狂撒，民眾見狀後打電話報案，警方到場後查出男子身份為55歲的張姓男子，因她精神狀況不穩定，隨即將他送往醫院治療，警方也將他撒在地上的千元超撿起，先代為保管。
警方表示，昨天晚間7時許，接獲民眾報案，指稱捷運大坪林站旁，有1名行徑怪異的男子，站在馬路上吼叫，還拿了千元現金在街頭撒錢，有路過民眾當場停下來撿錢，隨後男子還衝到馬路中央，嚴重影響到交通安全，警方遂立即派員到場處理。
警方到場後先實施交管，並將地面上的鈔票撿起，並查驗男子身份，確認這名「撒錢哥」為55歲張姓男子，由於他精神狀況不穩定，警方擔心他會發生危險，所以先將他送醫，至於他撒出的鈔票總額，初步估計有3、4萬元左右，其中據聞有民眾將前撿走，警方也已調閱監視器，鎖定車號，將通知車主到案說明。
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