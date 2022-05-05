高雄輕軌C35凱旋武昌站今（5）日早上軌道被1隻「雞」給亂入，駕駛員等雞通過後，才又繼續行駛。（高捷提供）

高雄輕軌C35凱旋武昌站今（5）日早上軌道被1隻「雞」給亂入，駕駛員等雞通過後，才又繼續行駛。（高捷提供）

高雄輕軌C35凱旋武昌站今（5）日早上軌道被1隻「雞」給亂入，不疾不徐通過軌道，宛如走秀般，駕駛員驚見先是鳴笛示警，接著先將列車停駛一下，「禮讓」等雞緩緩離開軌道後，才又繼續行駛，結束這意外的插曲。不過，這隻雞最後被送往燕巢收容所安置，恐怕無法再「呼吸新鮮空氣」。

今早6點多，高雄輕軌C35凱旋武昌站旁的一處菜園，有人飼養的雞隻，竟然胡亂入輕軌軌道，司機員眼尖發現，立刻按照SOP標準作業程序處置，先鳴笛示警，避免動物逗留在軌道，後續再回報行控中心。

最後，等這隻大搖大擺的雞通過軌道後，高捷公司通報動保處派員，將這隻差點闖禍的雞隻，帶回燕巢收容所安置。據了解，依程序，飼主必須「證明」是這隻雞的主人，否則就要用「領養」方式將雞帶回。

高捷說，由於輕軌在平面道路行駛，過去營運過程，偶爾發生小動物出沒事件，包括常見的貓、狗、鳥，不過遇到雞倒是頭一遭，但大多都是月台，較少在軌道，基於愛護動物，會先暫停行駛，讓小動物離去後，確認無障礙物後，再續行。

針對開放性軌道有異物闖入預防，高市府捷運局與高捷公司也正在進行軌道智慧防護系統整合計畫，目前已在C12駁二大義站到C13駁二蓬萊站路線段設置動物分析驅離系統，預計今年11月完成建置，未來如成效良好，會依實際營運需求再推行到沿線各段。