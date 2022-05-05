因應企業投資佈局東協熱潮，花旗(台灣)銀行積極協助企業拓展東協市場，透過花旗獨特的全球網絡資源，舉辦多場座談會，幫助台商業了解東協國家的投資環境及滿足客戶金融需求。花旗更為企業客戶提供多達140種國際貨幣的環球匯款服務，解決企業特殊外幣付款的問題；此外，不論資金調撥、外匯避險或在異地快速匯款，企業皆能透過花旗全球收支平台，輕鬆掌握企業金流並控管營運成本。

根據經濟部投審會統計，2021年我國對東協十國累計投資總金額高達56億美元，較2020年大幅成長111.8％，成為台灣企業熱門的海外投資目的地。隨著區域經貿關係愈發重要，加上政府在「新南向政策」的推動，夾帶著強勁的經濟成長和人口資源優勢的東協市場已成為台商投資的熱門選擇，預計台灣對東協直接投資將持續成長。

花旗(台灣)銀行商業金融事業群日前與資誠聯合會計師事務、泰國投資促進委員會、駐台北印尼經濟貿易代表處及馬來西亞投資發展局台北辦事處共同舉辦「企業全球佈局座談會 – 企業跨足全球網絡 放眼東協關鍵焦點」，吸引約160位來自電子業、連鎖餐飲業者、工業、生技及電子商務等不同產業的與會者透過視訊會議或到場參加。花旗(台灣)銀行商業金融事業群負責人余苑菱表示：「受到地緣政治及疫情影響，全球供應鏈在過去兩年出現斷鏈危機，許多企業在這期間也開始思考重新佈署營運、分散佈局，及加速數位化的腳步，以應對未來的變化。」

余苑菱進一步指出：「雖然受到升息及烏俄戰爭的影響，但整體而言，花旗研究團隊預期東協經濟體將持續復甦成長。台灣不少企業也看好東協國家對外綿密的自由貿易協定網絡與商機，投資佈局東協市場，尤其近來泰國與印尼政府積極發展電動車，吸引不少台灣企業注意。花旗為全球國際性銀行，透過花旗在東協的網絡，花旗商業金融提供客戶投資東協市場從總經面、趨勢面到法規面所需的資訊，也協助客戶跨國資金管理及滿足資金流動性需求。」