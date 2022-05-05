IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)受惠ABF載板價量俱揚及新台幣貶值助攻，2022年首季財報淡季續強、業內外皆美，歸屬母公司稅後淨利「雙升」至38.83億元、連3季改寫新高，每股盈餘（EPS）6.01元，亦連2季改寫新高。

南電2022年首季合併營收145.61億元，季減1.44％、年增達34.14％，改寫歷史次高。毛利率「雙升」至37.03％、亦創歷史次高。營業利益創47.86億元新高，季增9.23％、年增達近1.76倍，使營益率同步「雙升」至32.87％，改寫歷史新高。

在營收規模持穩高檔、本業獲利顯著成長創高，配合匯兌收益挹注業外顯著轉盈同步挹注下，南電首季業內外皆美，稅後淨利38.83億元，季增9.27％、年增達1.45倍，連3季改寫歷史新高。每股盈餘6.01元，亦連2季改寫新高。

南電先前法說時表示，首季ABF載板需求維持強勁成長，但BT載板及PCB步入淡季，部分產品訂單出現庫存調整，估使首季合併營收將季減1～3％。不過，由於高值化產品貢獻提升，將使毛利率及獲利表現有撐，預期影響不大、可望持穩高檔。

法人認為，ABF載板持續供不應求，帶動首季平均售價（ASP）續揚，填補BT載板及PCB需求下滑缺口。雖然營收小幅下滑，但因毛利率較高的ABF載板貢獻提升，產品組合優化配合新台幣貶值助攻，使南電毛利率及獲利表現逆勢續揚創高，表現優於預期。

南電亦公布2022年4月自結合併營收44.34億元，較3月52億元次高減少14.73％、仍較去年同期41.39億元成長7.14％，創同期新高。累計前4月合併營收189.96億元，較去年同期149.95億元成長達26.68％，續創同期新高。

南電4月營收下滑，主因中國大陸昆山封城防疫，旗下昆山南電雖採封閉式生產維持正常營運，但仍對生產及物流運輸造成一定程度影響。歐系外資指出，昆山南電產能約占30～40％，約貢獻南電營收35～40％，其中ABF、BT載板及PCB各貢獻約10～15％。

展望第二季，雖然PC需求趨緩，但市場供需仍吃緊，投顧法人預期層數及單價較高的網通、伺服器相關應用可填補缺口，使南電ABF載板維持滿載生產。BT載板及印刷電路板（PCB）將逐步擺脫淡季，稼動率可望較首季提升。

歐系外資認為，由於昆山南電生產的產品組合較低階，對毛利率影響較小。隨著昆山逐步鬆綁管制，預期對4月營收影響應可在5、6月遞延出貨填補，配合ABF載板持續供不應求、價格持續上漲，預期昆山封控對南電第二季營收影響可望受控。