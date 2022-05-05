央行今公布111年4月底，我國外匯存底金額為5450.61億美元，較上月底減少37.09億美元。連續2個月呈現月減。

央行表示本月外匯存底變動主要因素:

1. 外匯存底投資運用收益。2. 主要貨幣對美元之匯率變動。3. 央行為維持外匯市場秩序進場調節。

央行3月外匯存底減少，其中因素之一也是因外資匯出，央行維持外匯市場秩序進場調節。