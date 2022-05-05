《金融》4月底外匯存底5450.61億美元 連2月呈現月減 16:492022/05/05 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行今公布111年4月底，我國外匯存底金額為5450.61億美元，較上月底減少37.09億美元。連續2個月呈現月減。 央行表示本月外匯存底變動主要因素: 1. 外匯存底投資運用收益。2. 主要貨幣對美元之匯率變動。3. 央行為維持外匯市場秩序進場調節。 央行3月外匯存底減少，其中因素之一也是因外資匯出，央行維持外匯市場秩序進場調節。 《金融》364天期存單 首見未足額得標 《電腦設備》前4月營收年增4成 華孚樂漲停 #外匯存底 #央行 #4月底 #54 #50 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》日圓若貶破140 需掏千億美元善後 14:192022/05/05 財經 印度央行突襲式升息40個基點 04:102022/05/05 全球財經 工商社論》鷹派央行加深美國經濟硬著陸風險 04:102022/05/03 財經要聞 《國際金融》連10升 巴西央行再升息4碼 15:592022/05/05 財經 《國際經濟》拯救韓元 韓外匯存底連2降 10:122022/05/04 財經 工商社論》全面評估日圓劇烈貶值的風險 04:102022/05/02 財經要聞 美元指數4月漲幅 創7年最強 04:102022/05/03 全球財經 預期升息 澳房價 爆疫情以來首次季跌 04:102022/05/03 全球財經 美升息決策將出爐 學者評台灣央行跟進要看3條件 22:262022/05/04 財經 通膨巨獸太恐怖！澳洲睽違12年大幅升息 專家全被嚇一跳 13:592022/05/03 財經 新興債具轉機題材 留意非投資級債調整後機會 18:482022/05/02 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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