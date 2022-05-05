鴻海(2317)集團旗下夏普可購樂平台連3年舉辦股東購物節活動，2022年自今（5）日起開跑至8月底，並一舉集結鴻海及集團相關15家轉投資公司，共計210萬名股東可享有3大優惠及4重好康，且鴻海股東24日另有專屬優惠將揭曉。

今年參與的上市櫃公司一舉倍增至16家，包括鴻海、鴻準(2354)、業成GIS-KY(6456)、台康生技(6589)、台揚(2314)、廣宇(2328)、森崴能源(6806)、永崴投控(3712)、松上(6156)、正崴(2392)、天鈺(4961)、樺漢(6414)、乙盛-KY(5243)、建漢(3062)、群創(3481)及榮創(3437)。

可購樂提醒上述16家上市櫃公司的股東，收到股東常會通知書千萬別亂扔，掃描通知書上的QR CODE成為可購樂的LINE會員，並於活動頁完成股東報到流程，新會員註冊並完成股東身份認證，即可享有3大優惠及4重好康。

而持有鴻海股票的股東們，掃描股東常會通知書上的QR CODE後，可看到倒數計時畫面，鴻海股東專屬優惠將於24日開跑，屆時除了可購樂平台上的優惠外，還有其他優惠提供給支持鴻海股東們。

此外，夏普2022年度新品已於4月底對通路經銷夥伴們正式發表，新商品均獲得熱烈回響。可購樂身為台灣夏普全資子公司，在此次股東購物節均可買到夏普新商品，現有商品股東領券可享7折、破盤商品59折優惠。