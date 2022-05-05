國內12歲以下幼童，在疫情期間需要額外費心照顧，不論是吃點心或午餐時間，都是強化防疫的重點時段，華興集團重視企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）並延續到ESG，運用本身擅長的半導體光學技術推出BioLED紫外線抗菌設備，特別與桃園市政府教育局合作，在桃園市內的公立幼兒園，裝設非接觸式全時紫外線防護抗菌設備。

桃園市政府教育局林局長表示，本次非常感謝華興集團熱心捐贈，協助幼兒園充實防疫物資，讓校園防疫更全面，也請幼兒園務必落實校園防疫工作，防疫不鬆懈，共同對抗COVID-19，守護師生健康安全。

華興集團董事長劉守雄提到，華興身為防疫國家隊成員之一，更應運用多年經驗與專長，協助國人加強防疫。

集團策略長沙舟也表示，華興集團不僅靠著擁有多項專利技術的BioLED紫外線抗菌設備投入防疫，更進一步推出一系列符合美國疾病管制中心建議，安全有效全時運作的紫外線裝置，其主要的特色在於相較噴一次或晚上才施行的消毒方式，持續運作的紫外線UVC抗菌設備，能在人群所在的室內場所，提供即時的病毒抑制功能。BioLED UVC抗菌設備能夠不間斷運作增加室內乾淨空氣換氣率，主動大幅減少感染風險，打造安全環保的防疫空間。

華興集團去年特別成立UV專責新事業單位，以BioLED做為潔淨、健康、防疫、國際化的新品牌推廣。