士林警分局表示，新冠肺炎疫情升溫，「財團法人臺灣省私立佛教慈濟慈善事業基金會」捐贈600劑快篩試劑，偵查隊5日新增1位同仁確診，立即使用獲贈快篩劑進行篩檢，士林分局目前累計9位確診，偵查隊新增1人，交通分隊解隔離1人。

警察局表示，全台北市目前195人確診，其中士林分局尚有7人確診。慈濟基金會人員，5日捐贈物資給士林分局，並表示用行動做警察的堅強後盾，關懷員警健康，讓擔服高風險勤務的警察同仁，能做好自身防護、降低接觸風險，安心執勤，並期望他們保養好身體，守護士林地區的安全。

士林分局表示，將妥善運用600份快篩試劑，轄內位在陽明山下的派出所，各發40份、山上人員較少的派出所各20份，剩餘供分局組隊實名登記領取，市警局也將配發100份快篩試劑備用，確保防疫資源充足。其中偵查隊今日新增1人確診，目前有辦公室內所有同仁，立即使用慈濟捐贈的快篩劑進行篩檢。