衛生紙將漲價，雲林縣北港鎮1家衛生紙工廠堅持凍漲。（張朝欣攝）

因國際紙漿上漲等因素，國內各品牌衛生紙計畫調漲，雲林縣北港鎮1家衛生紙工廠則堅持凍漲，5日表示採薄利多銷方式，買8箱送2箱，平均每包不到9元，能夠壓低價格，主要是工廠直營，可以直接回饋消費者。疫情期間衛生紙用量多，希望與大家共體時艱，一起度過疫情難關。

北港鎮邦尼熊衛生紙工廠，主要生產自有品牌與代工衛生紙相關產品，負責人吳品峰在工廠內設置「北港故事館」作為門市，結合文創介紹在地的故事，同時不定期推出衛生紙優惠方案，之前幾次「衛生紙之亂」，除堅持不漲價，還加碼送贈品，讓民眾不致於因買不到衛生紙而恐慌。

吳品峰表示，因應國際造紙原料上漲，國內紙漿廠醞釀5、6月調漲部分產品售價。好市多最受歡迎的自有品牌衛生紙已於3日每串調漲30元，漲幅近1成，其他品牌也有漲價的計畫，不少民眾面對萬物齊漲大喊吃不消，這幾天不少人來他的工廠買衛生紙備用。

吳品峰說，受疫情影響，民眾都會加強洗手、擦拭物品等清消工作，衛生紙用量相對增加，所以漲價對大家而言，是一筆有感的額外開銷，為了幫消費者節省荷包，即日起推出買8箱送2箱優惠方案，10箱7120元共800包，平均每包不到9元。

吳品峰解釋，之所以能壓低價格，主要是工廠直營，可以減少運銷過程的成本，且他的工廠與國際大型紙漿公司訂定長期契約，比較不受國際造紙原料上漲影響。

白沙屯媽祖進香團將於本月22日抵達北港朝天宮，屆時吳品峰也會分送隨行信眾衛生紙，提醒大家多洗手清消，一起加強防疫。