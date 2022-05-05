薔薔突在節目中自爆有3個媽媽。（民視提供）

由梁赫群與于子育主持的民視《姊妹靚起來》，邀請到陳櫻文、薔薔、壯壯、若綺、保養達人-丹楓及彩妝達人-曾亞凡，分享「母親節禮物怎麼買最划算」，個性直率的薔薔突在節目上自爆有3個媽媽，每年母親節為了準備都煞費苦心。

薔薔表示自己擁有生母、爸爸的元配跟繼母3位媽媽，所以每年母親節送禮量都是平常人的3倍，每年到了母親節，薔薔就要想盡辦法抓住3個女人的心，為了讓3位媽媽感到開心，所以每年她都會特別挑選名牌包的經典款，她在節目上秀出超美包款也獲得現場嘉賓的認同，拼命誇獎「怎麼這麼會買」。

不只會買，薔薔還很會算，她表示信用卡的點數回饋以及百貨公司的抵用券，讓她買2個名牌精品包就會替自己賺到1個包包，看似大辣辣的她超級懂得聰明消費，東省西省利用信用卡配合活動為自己多賺了優惠，讓梁赫群大呼：「百貨公司跟信用卡公司看到妳會不會害怕？這麼會買」，讓眾人笑歪腰。

陳櫻文則分享自己是屬於實用派的媳婦，一年中只有2次會到百貨公司買東西，一個是母親節，另一個就是周年慶，她會先在母親節的檔期把一年份的禮物買起來；她也笑說過去曾在母親節送給婆婆喀什米爾圍巾，自覺得ＣＰ值很高，結果婆婆後來都拿來幫兒子蓋被，因此之後都學會先觀察婆婆需要什麼再下手。