微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda Gates）在去年5月無預警宣布離婚，他近日接受專訪時透露，自己早該聽前妻的話，坦承過去和已故「富商淫魔」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）來往是錯誤的事情。

比爾蓋茲宣布離婚已屆滿一年，他近期與「今日」(Today)主持人薩凡納里（Savannah Guthrie）對談時透露，他從2011年開始，多次和目前已故的艾普斯坦見面。他解釋，和艾普斯坦多次見面，目的是為全球健康募集資金，而他沒有意識到與艾普斯坦會面時，對方幾乎淡化了做過的那些可怕性侵事件。

梅琳達先前接受專訪時透露，她不喜歡比爾蓋茲和艾普斯坦往來，更形容艾普斯坦是邪惡的化身。她說過去曾與艾普斯坦見過一面，「就想看看這個人是誰，但從我踏進門的那一刻起，我就後悔了。」強調在見到艾普斯坦時有種「發自內心的不適感」。

比爾蓋茲接受專訪時則認為梅琳達的建議是合理的，後悔當年沒有聽從梅琳達建議，而繼續和艾普斯坦見面是個巨大的錯誤。

美國億萬富豪艾普斯坦被控在2000年初性侵犯數十名未成年少女，並且性販運少女供友人逞獸慾，艾普斯坦於2019年7月被捕，隔一個月便在紐約監獄中輕生身亡。