加州州長紐森（Gavin Newsom）周三發布一項有關於加密貨幣的行政命令，為監管與消費者保護提出路線圖，並要求轄下機關研擬該州如何善用區塊鏈技術和數位資產的方法。

紐森的高級幕僚兼加州商業與經濟發展辦公室主任Dee Dee Myers表示，在北美800家區塊鏈企業中，約有四分之一位於加州，遠遠超過其他任何州，我們還聽到很多人說他們想來這裡，我們希望能提供協助。

該州長行政令的目標，是為加密資產和相關金融技術的區塊鏈公司創造一個透明且相容的商業環境，能遵循聯邦和加州法律、平衡消費者的利益和風險，並能融合加州的價值觀，如公平、包容和環境保護。

加州政府機關將提交相關調查結果，並就接下來的措施提出建議。

Myers表示，這些政府機關將與產業領導人、消費者維權團體、甚至是反對者舉行圓桌會議和公聽會。他表示，這方面的機會幾乎沒有止盡，我們可以做一些事情，像是房地產或汽車交易將不再需要中間人，我們可以使用區塊鏈技術保護民眾身份、政府可能使用這項技術為民眾提供福利。如果我們出售「碳補償」（Carbon Offset），我們可以確保同一片森林不會被賣兩次，而且還能產生一些透明公開的記錄。

根據「全美州議會聯合會」（National Conference of state Legislatures）調查，美國約有37個州正在制定與加密貨幣和其他數位資產相關的立法。例如新罕布夏州在今年2月發布一項行政命令，指示政府機關就比特幣提出新法規。