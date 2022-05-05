華興(6164)集團重視企業社會責任(Corporate Social Responsibility, CSR)並延續到ESG，運用本身擅長的半導體光學技術推出BioLED紫外線抗菌設備，在本土疫情持續擴大下，將永續的社會支持建構在孩童的健康守護上，特別與桃園市政府教育局合作，在桃園市內的公立幼兒園，裝設非接觸式全時紫外線防護抗菌設備。

華興集團特別成立UV專責新事業單位，以BioLED做為潔淨、健康、防疫、國際化的新品牌推廣。華興為防疫國家隊的成員之一，隸屬在Taiwan Healthcare hub感染控制之廠商，Taiwan Healthcare Hub-Infection Control，為全球需要防疫的地區，提供專業紫外線UV設備，目前已開始銷售數個海外地區。

國內12歲以下幼童，疫情施打率尚未提高，在疫情期間需要額外費心照顧，不論是吃點心或午餐時間，都是強化防疫的重點時段，桃園市政府教育局林局長表示：「本次非常感謝華興集團熱心捐贈，協助幼兒園充實防疫物資，讓校園防疫更全面，也請幼兒園務必落實校園防疫工作，防疫不鬆懈，共同對抗COVID-19，守護師生健康安全」。

華興集團劉董事長提到：「華興身為防疫國家隊成員之一，更應運用我們多年經驗與專長，協助國人加強防疫」。

華興集團策略長沙舟也說明：「華興集團不僅是靠著擁有多項專利技術的BioLED紫外線抗菌設備投入防疫，我們更進一步推出一系列符合美國疾病管制中心建議，安全有效全時運作的紫外線裝置，其主要的特色在於相較噴一次或晚上才施行的消毒方式，持續運作的紫外線UVC抗菌設備，能在人群所在的室內場所，提供即時的病毒抑制功能」。

BioLED UVC抗菌設備能夠不間斷運作增加室內乾淨空氣換氣率，主動大幅減少感染風險，打造安全環保的防疫空間。