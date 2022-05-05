晶宏(3141)今日舉辦法人說明會，董事長徐豫東表示，第二季不會比第一季差，且下半年也會比上半年好，另外，2023年和2024年會是晶宏的高度成長年，惟代工產能是挑戰。

晶宏第一季營收7.33億元，季減少8%，年增加46%，單季淨利2.3億元，季增加2%，年增加14%，單季歸屬母公司淨利2.38億元，第一季每股淨利3.23元。單季毛利率54%，去年第四季毛利率58%，去年首季毛利率42%，公司長線毛利率目標五成。

徐豫東表示，因大陸封城、長短料、烏俄戰爭、美中貿易以及通膨等，故今年上半年都是混亂的，尤其大陸3月起不同城市封城，均會影響營收，但目前來看，晶宏第二季營收不會比第一季差，且下半年也會比上半年好，只是能好多少，要看大環境變數舒緩了多少，假若不利因素明顯減少，不排除今年下半年的成長性會比去年下半年還瘋狂，至於2023~2024年，則會是晶宏高度成長年，能否拿到足夠的晶圓代工還是挑戰。

產品線上，晶宏的馬達驅動晶片，包括無刷馬達、IPM等，客戶在六個月前就已經完成認證，該產線由8吋BCD製程產出，去年飽受代工產能不足之苦，今年上半年還是產能不足；STN驅動晶片部分，穩定成長，車用儀表板有客戶今年5~6月會出貨，明年營收貢獻放大，大陸智慧電表受疫情影響有延後；最後，電子紙驅動晶片上，可分為3部分，首先，ESL趨勢確立，但受封城、長短料與戰爭影響，下半年可恢復平順，在者，大陸eRrader、eNote，疫情影響今年下半年需求，但明年可顯著成長，最後，就是需求已經擴展延伸到地鐵廣告把手。

產能部分，徐豫東表示，近期投片代工產能短暫舒緩一點，但只要大環境稍好一點，代工產能還是會很緊張，晶宏產品均仰賴12吋與8吋的高壓製程，這類產線目前還是很緊，以可對比的廠商元太擴產情況來看，元太預估今年產能會比去年多1.5倍，明年比今年多4~5倍，基於這項預估，晶宏去年向晶圓代工廠預定今年產能，晶宏今年能取得的代工產能是去年的1.5倍，但今年因大環境動盪，實際需求沒那麼大，所以晶宏也向代工廠商議，將部分原定產能挪後。

目前晶宏多數產品仰賴12吋廠90奈米製程，在ESL端，現有二條12吋產線，徐豫東表示，晶宏正積極尋求第三條產線，預計今年底，也會開始導入70奈米，而明年初也有80奈米製程產線可以帶入業績，製程推進可帶入二成的成本優勢。