行政院會今（5日）審核通過「台灣首部國家人權行動計畫」報告，行政院長蘇貞昌裁示，「台灣最美麗的風景是人」，這裡所講的「人」，除了「人情味」，其實更重要的還有「人權」；人權是普世價值，是每一個人民的基本權利，而人權的觀念，也隨著時代進步，不斷演進發展，這是台灣在人權發展上又一重要里程碑。

蘇貞昌表示，台灣雖然不是聯合國的會員國，但基於對人權價值的堅持，自主承諾履行國際人權公約，一方面與國際接軌，二方面也藉此讓世界看到台灣在人權上的努力與成績。

到目前為止，9大核心人權公約中，有5部以制定施行法方式完成國內法化，這包括兩公約、CEDAW、CRC、CRPD，並針對各個人權公約提出國家報告，邀請國際人權專家來台審查，這樣的「自主承諾、在地審查」的台灣模式，在國際上也普遍獲得肯定。

蘇貞昌表示，秉持人權立國的精神，提出我國首部國家人權行動計畫，這是台灣在人權發展上又一重要里程碑，代表台灣不只願意承諾並自主履行國際人權公約的義務，更展現我們面對不足之處願意檢討改善，積極回應國際社會與民意反映，解決需要處理的人權問題，讓我們的人權標準不斷向上提升。

蘇貞昌表示，該計畫囊括8大人權議題，提出154項行動方案，透過多元參與，包含政府機關跨院跨部會、70多個民間團體、各界學者專家代表，公開透明的程序制定，讓國家政策與人權價值得以調和、接軌。

此外，在相關議題方面，除了將力求對不利處境群體，比如兒少、老人、身心障礙者、原住民、移工與LGBTI等的平等與不歧視外；在新興人權議題方面，比如氣候變遷、數位人權，以及民眾關注的居住正義與強化生命權保障等面向，也都提出具體行動與績效指標，例如近期修正氣候變遷因應法、防制數位科技對人權的侵害、致力維護道路交通安全、推出擴大租金補貼方案，這都是將政策與人權加以結合的範例。

蘇貞昌表示，兩公約第三次國家報告國際審查會議將於下周一（5月9日到5月13日）展開，為確保國際審查委員得以與政府機關、民間團體充分溝通、交流，完成該國家報告的結論性意見與建議，政府排除萬難，爭取仍以實體會議方式進行審查，各有關部會做好充份準備，讓審查委員能夠獲取完整資訊、瞭解台灣近年來在人權方面的各項努力。