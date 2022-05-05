高登環球吞下16億快篩標案惹議 陳時中曝原因

國民黨立法院黨團昨天質疑，民進黨政府採購快篩試劑的廠商高登公司有弊，卻遭民進黨反批高登藥商執照是新北市政府核准。國民黨反批，藥商執照採登記制，能否賣快篩試劑是中央核准，民進黨不必刻意轉移焦點甩鍋新北市長侯友宜。

國民黨發言人白喬茵質疑，假設今天有人去新北市戶政事務所改名字後開始從事不法行為，難道要怪新北戶政機關？民進黨始終不敢正面回應問題，只會玩弄文字遊戲轉移焦點，這非常不負責任。

國民黨發言人江怡臻指出，只要有商業登記或公司登記，皆可申請販賣業藥商執照，公司在取得執照後才可販售醫療器材，但這並不代表高登環球自此就能販賣快篩試劑。

江怡臻說，公司能否販售快篩試劑仍須中央流行疫情指揮中心專案核准，並非地方政府權責；指揮中心緊急採購快篩試劑，廠商資格的條件或適當性應由中央疫情指揮中心說明清楚。

江怡臻批評，民進黨甩鍋新北，就是為了轉移民眾買不到快篩試劑的怒火，相當惡質；呼籲民進黨、衛福部與經濟部公開說明與高登的簽約過程和相關會議紀錄，還給民眾一個交代。