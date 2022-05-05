美國聯準會4日宣布升息2碼，為22年首見，不排除6月再升息2碼；美國「升升不息」節奏將影響台灣央行6月理監事會議，若台灣二度調升利率，房貸族恐要勒緊褲帶，自住需求者，還能搶進房市嗎？關鍵問答一次整理。

美國聯準會（Fed）為期2天會議，決議將聯邦資金利率目標區間調高到0.75%至1%。這是2000年5月以來聯準會首度升息2碼（0.5個百分點），也是2006年6月以來首度連兩次例會決議升息，壓制居高不下的通膨是最主要考量。

台灣央行在3月罕見同日等幅跟進聯準會升息1碼的決策後，6月16日也將召開第2季理監事會議，決策必須考量聯準會的鷹派立場，國內則有通膨升溫及疫情再起的難題，使得央行升息動向備受關注。

●美國聯準會鷹派升息，是否會加重台灣央行跟進升息的壓力？

部分機構曾提出美國聯準會升息3碼的激烈情境，如今聯準會決議升息2碼，讓市場稍微鬆了口氣，但這樣的幅度還是偏鷹，專家學者認為，台灣央行很可能迫於情勢，6月就會再次升息。

此外，根據央行最新公布的理監事會議事錄摘要，央行理事普遍認為國內通膨不可小覷，適度升息有其必要。

台新金控首席經濟學家李鎮宇直言，美國聯準會除了3月、5月升息，6月也還會再升，在這樣的情境下，「台灣不可能只升半碼」。

李鎮宇預估，央行6月理監事會的決議，利率將「連2升」，升息幅度達1碼；下半年則視聯準會升息速度及經濟情勢，台灣今年全年可能升息3至4碼。

●台灣房貸族面臨狀況是甚麼?

在此情況下，專家學者也多認為，就算央行6月沒有升息，下半年升息的機率不小，這也導致台灣房貸族未來房貸支出跟著增加。

銀行的房貸利率多採指數型利率，而房貸指數利率調升又分為月變動及季變動；因此若央行6月就跟進升息，視銀行規定，房貸族預計7、8月，每月支出的房貸金額就會連動調升。

●如果台灣跟進美國升息2碼，每月新增房貸金額多少?

以貸款總額1000萬元、貸款20年、利率1.56%來試算，每月須負擔4萬8531元的房貸；若台灣央行再升息2碼（0.5個百分點），房貸利率足額反映調升至2.06%，每月房貸金額將漲至5萬873元，光1個月就得多付2342元，一年增加的房貸支出逼近3萬元。

不過市場普遍認為，台灣央行升息腳步相對和緩，住商不動產企研室經理徐佳馨預估，央行頂多升息1碼，這反映在20年本利攤還的千萬房貸上，大概1個月增加1000多元，「還在承受範圍內，對民眾影響大概像是溫水煮青蛙」。

●各銀行陸續升息，房貸族是否適合貨比三家、評估轉貸？

央行3月升息1碼後，國銀陸續跟進、調升利率，部分銀行更是超額反應，也讓房貸族開始「貨比三家」，思考轉貸的必要性。

但樂屋網調研中心經理洪安怡提醒，轉貸所須支付的塗銷費、相關規費、代書費，以及轉入新銀行衍生的帳戶管理費、手續費等，動輒破萬元，甚至新銀行可能因為提供優惠利率，要求綁基金、保險、信用卡等商品，「會有不少隱形成本」。

大型國銀以1000萬元房貸為例，轉貸的地政規費就是1萬2000元，加計代書費6000元起、塗銷費用2000元起以及新往來銀行的開辦費約5000元，轉貸成本合計約2萬5000元，這還不含他項權利證明書費用或新銀行代償手續費；此外，原往來銀行若還在綁約期限內，提前清償違約金也可能達5至10萬元。

徐佳馨則建議，考量花費在轉貸的時間成本與額外支出，其實省不了多少錢，不如回頭找原銀行談條件，只要本身信用條件不錯、也有每月按時還款，銀行有機會在範圍內多給一些優惠。

●央行「升升不息」，自住客現在還適合進入房市嗎?

政府祭出打炒房連環計，加上央行升息效應持續發酵，國內房市已經明顯降溫，房地產業者多有共識今年房市將呈「價平量縮」格局；對於自住需求者，他們則建議可以趁近期買氣比較薄弱的階段，多看多比較。

「投資客已經暫停很多，現在市場多還是有剛性需求的自住客」，洪安怡表示，現在最低房貸利率約1.56%，其實還是偏低，雖然央行升息將增加房貸支出，但成本還是在一般購屋族可以接受的範圍，因此市場上沒有看到自住客縮手的狀態。

徐佳馨分析，今年房市成交量恐縮水，但建商面對缺工、營造成本高漲等局面，價格不易鬆動，另一方面，屋主不急著出售，導致市場供給減少；兩大因素支撐下，房價可能還是續處高檔，向下空間有限。

不過她認為，房東持有成本增加，又面臨物價上漲壓力，實務上漲租的情況相當普遍，因此有意買房的民眾與其繼續幫屋主繳房貸（付租金），不如持續看屋，留意有無理想物件出現。

●全球貨幣環境走向緊縮，理財投資操作方向該怎麼走？

國泰投信分析，這次聯準會排除「極端升息」、也就是一次升息3碼的情境，緩和市場對升息政策過緊的擔憂，加上通膨逐漸降溫，升息符合市場預期及美國十年期公債殖利率預計將逐漸自高檔回落，有利於美股及跌深具長期成長性的產業回歸基本面，反彈行情有望延續。

「當石頭落地，市場會鬆一口氣」，李鎮宇也說，美國聯準會宣布升息2碼後，美股聞訊大漲，道瓊指數大漲900多點，顯見市場情緒受到鼓舞；預計聯準會6月開會之前，市場都還可能上下起伏，考量下半年股市會比上半年好，尤其台股現金殖利率高，前陣子科技股又被錯殺，這段時間正是進場布局的好時機。