本土疫情升溫，衝擊用餐信心，北投大地酒店加嚴防疫措施，館內餐廳奇岩一號中餐廳將所有的桌距都拉大至1.5-2公尺的距離，事先訂位的客人則會盡量安排至獨立包廂，喜歡西餐廳更直接將來客數降載至50％，並以包廂或梅花座的方式供餐。館內所有員工疫苗接種率高達98％，盡全力提供每位貴賓最安心的用餐環境。

大地酒店董事長王雪梅表示：「本專案以『安心旅行、放心用餐』為出發點，在這溫馨的5月，大地酒店用心安排了這趟FUN心旅程，希望可以藉由旅遊的美好，舒緩國人緊繃的情緒，也讓所有旅客在大地共創最美好的回憶。

母親節檔期方面，北投大地酒店自即日起到5月31日期間，貼心準備「食在FUN心」一泊二食住房專案，入住原價近18000元的山景楓林客房，且為了讓旅客在旅程中放心渡假用餐，直接提供免加價的Room Service，由專人將晚間套餐直接送到房內享用。此外因應防疫，除了有餐點送至客房的住房專案外，館內三間餐廳來客數均降載至50％，每桌間距拉大至1.5公尺以上，多以包廂或梅花座的方式供餐。

「食在FUN心一泊二食」為5月限定的住房專案，平假日均可使用，每日限量5間。憑專案可享雙人入住山景楓林客房1晚，在房內用白磺泉療癒身心，同時眺望丹鳳山的美景，並贈送價值1200元的House Wine一瓶、Gaia SPA 500元折價券，以及翌日早餐兩客，早餐可於餐廳內享用或以套餐盒裝方式帶回房內使用。

最特別的是，大地酒店提供最尊寵安心的客房內用餐環境，可選擇於餐廳現場享用，或選擇免加價的Room Service請專人將豪華餐點直接送至房內慢慢品嚐。若家人同時預定兩間房，晚餐還可將四人安排於獨立包廂內，用最放鬆舒適的心情共享天倫之樂，且餐後甜點免費升級為【莓好馨意】花束蛋糕。