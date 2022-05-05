Bryton旗艦機種Rider S800。（群利科技提供）

自由車／自行車碼表大廠Bryton群利科技為了讓自行車愛好者更安全、便利享受騎乘樂趣，旗下的旗艦機種Rider不斷改良更新，5日發表推出Rider S800新機型，包括螢幕更清晰、語音功能辨識佳等，還能透過連結App創立群組、匯入路線，就算多人一同組隊騎乘，也不怕有人落隊。

Rider S800除了延續S系列產品線高效能和專業訓練的功能外，最大的亮點就是業界首創的Group Ride團體騎乘以及群組即時聊天功能，透過碼錶與App的連結可在團騎前創立群組、匯入路線，並邀請朋友加入群組，在騎乘過程中透過路線指引、團員位置和距離、連線狀態都能在碼錶上直接檢視，並能傳送客製化訊息或是直接透過語音辨識功能傳送即時訊息給所有團員，是跨時代的全新功能。

Bryton群利科技董事長王聖慜透露新功能增加的靈感來源，扶輪社車隊跟他分享團騎經驗，一群好夥伴組隊騎自行車環台時，一行10幾人速度不一，有時會不知道領先很多或是落後很多的隊友的狀況，加上大家必須注意路況，有時很難聯絡，所以建議碼表能否放入群聊功能，或是假如有隊員落後太多，也能設提醒通知，讓大家掌握隊友是否遇到困難需要幫助，或是只是單純上洗手間、拍攝美麗風景照而稍稍耽擱。

發表會現場Bryton也邀請了旗下自由車隊Bryton Racing Team好手盧紹軒、北市大自由車手李廷威，以座談方式分享使用Rider S800的心得，李廷威表示自己過去其實不太熟悉碼錶的進階功能，曾在比賽最後關頭詢問Bryton Racing Team車手吳之皓當下距離終點還有多少距離，透過這次與Bryton的合作，未來也會將進一步的利用碼錶的專業功能來輔助訓練和競賽。

長期協助Bryton進行產品開發的Bryton Racing Team隊長盧紹軒，也分享Rider S800在螢幕技術上很顯著的提升，利用MIP（Memory In Pixel）技術及內反射層，大幅優化碼表在戶外的顯示清晰度，甚至強烈陽光之下螢幕顯示仍清楚地令人驚艷。

在新碼表的幫助下，盧紹軒、李廷威也分享了接下來的參賽目標和計畫，盧紹軒與Bryton Racing Team將在5月下旬舉辦車隊訓練營，備戰6月日本富士山賽和JPT聯賽，李廷威則將以6月初的國手選拔賽作為近期的主要目標，全力調整以爭取最佳成績。