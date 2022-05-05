在愛情面前，很多人會越愛越卑微，只要是能討好另一半，什麼事情都願意去做；不過也有人雖然愛著對方，但是他們更愛自己，《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，即便再怎麼用情至深，也不會打亂自己一貫的步伐和原則。

▍雙子座

雙子座面對愛情相當理性，他們認為既然愛一個人，就要為兩個人的將來做好打算，不希望對方跟著自己受苦，所以雙子座會堅定的朝著目標前進，不喜歡別人打亂自己的節奏，即便是深愛的另一半也不行。因為他們覺得，與其以後過苦日子，倒不如現在辛苦一點也無妨。

▍處女座

處女座做事情很有規劃，很少會臨時起意或是衝動行事，也正因為如此，許多事情都有好的回饋。即便是深愛的另一半，處女座面對大事時，依然會堅持自己一貫的想法和節奏，不會因為愛情而打破原則，畢竟是跟自己切身相關的事，處女座不可能敷衍了事。

▍天秤座

千萬不要因為天秤座愛你，就認為你是他們心中的唯一，因為比起任何人，天秤座最愛的永遠是自己，現在所想的一切都是為了自己的未來做打算，並且一直朝著目標前進。因此如果有人試圖阻礙他們，天秤座不會對這個人客氣，即便是自己深愛的人，他們也會先考慮自己，再去同理對方。

▍水瓶座

對於有些人來說，習慣的養成可以隨時推翻，但水瓶座卻不這麼認為，他們的習慣是花了很久的時間才樹立起來，並且讓他們受益匪淺，因此不可能輕易改變。即便是深愛一個人，水瓶座也從來沒想過要去改變自己的習慣，若是有人打亂自己的節奏，水瓶座就會變得茫然不知所措。