疫情圖示

疫情圖示

中央5日公布新竹縣新增570例本土確診案例，分別為285位男性和285位女性，無症狀者有459人佔81％，年齡從0到91歲，多數為18到64歲青壯年約佔75％，12歲以下73人，65歲以上28人，目前居家隔離有530人，居家照護1119人。

570例地區分布為竹北市207例、竹東鎮86例、湖口鄉100例、新豐鄉49例、新埔鎮23例、關西鎮27例、芎林鄉15例、橫山鄉5例、寶山鄉14例、北埔鄉4例、峨眉鄉3例、尖石鄉33例、五峰鄉4例，均已分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局長殷東成表示，這波疫情以職場、校園及移工宿舍群聚為主，目前皆透過職場、學校防疫長密切聯繫來匡列接觸者和安排採檢，包括昨日竹北麻園移工宿舍群聚案在內的確診人數稍多的職場，也都在衛生局疫調掌握中。

勞工局表示，現階段採重點疫調確診者2天內密切接觸者，確診者主動提報同住親友名單、校園及公司聯絡窗口等資訊，如因情況急迫及通報時間落差，導致勞工無法事先取得隔離通知證明並據以請防疫隔離假或防疫照顧假時，建請雇主考量疫情嚴峻先予准假，相關請假程序後補。

篩檢資訊部分，家用快篩試劑適合於病毒盛行環境，如確診數較多的區域、與確診者有接觸史、曾前往人潮眾多處等，民眾若有上述情況可至健保合約藥局或無健保藥局地區(橫山、峨眉、五峰)衛生所購買實名制快篩試劑，新竹 縣販售實名制快篩試劑健保藥局查詢。

一般民眾居家快篩陽性時，可至社區篩檢站接受公費PCR採檢，請戴好口罩自行前往，勿搭乘大眾交通工具，並將陽性快篩試劑密封包裝好，帶往社區篩檢站。

另外，民眾若有呼吸道症狀自覺風險，除自行購買快篩試劑外，也可到新竹縣公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所掛號經醫師評估就診發放。

新竹縣社區篩檢站，5日下午6到9時在竹北大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外、竹東台北榮總新竹分院急診室外。

6日和7日上午9時到12竹北新仁醫院急診室外。6日和7日下午6到9時竹北大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外、竹東台北榮總新竹分院急診室外。