在剛剛過去的大陸「五一」假期期間，由於疫情因素，北京市要求餐飲業暫停內用、轉為外賣。北京市商務局5日提醒，暫停內用的措施將延續，並研究制定《暫停堂食服務期間餐飲行業工作指引》共10條，包含戶外大排檔等經營，不得在店外提供桌椅、外賣企業每日定時消毒，加強電動車安全監管，以及調整菜品結構，推出更多適合外賣、外帶外送的快手菜等。

據《北京日報》報導，該《工作指引》主要用於協助北京市餐飲企業及其門店、網路餐飲服務的第三方廠商平台，共有10條內容。第一是落實防疫措施。暫停堂食、戶外大排檔等經營行為，不得在店外提供桌椅等就餐設施。

第二是加強安全管理。加強進口冷鏈食品採購與消殺等，外賣企業每日定時消毒配送箱，加強電動車安全監管；第三是調整菜品結構。推出更多適合外賣、外帶、外送的快手菜、半成品等。

另外還有提升外賣能力，讓外賣平台統籌調配人員，增加騎手數量，優先保障封控管控區居民及老年人、兒童、孕婦、殘疾人等重點人群需求；提倡到店自取。鼓勵市民提前下單、預約點餐，以及宣導「回家做飯」等。