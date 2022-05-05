一旦出現尿路結石，就很容易復發，讓患者苦不堪言，排出結石的痛甚至堪比生產，家醫科醫師陳敬睿分享案例，指病患為了查出結石原因，還將結石拿來醫院進行分析，讓他不禁直呼「觀念很棒耶！」，另外，他也分享結石患者在飲食上該如何預防，除了多喝水外，均衡飲食也非常重要，而且還要適量補充鈣質。

雙和醫院家庭醫學科主治醫師陳敬睿在臉書粉專提到，許多書籍介紹尿路結石時，會建議民眾撿起排出的結石，並進行成分分析，有助預防結石復發，但真正實踐的人卻非常少，不過日前他就遇到一名患者真的拿著結石就診，麻煩醫師幫忙找出原因，才確定他是草酸鈣結石，並叮囑他每餐肉類蛋白質應適量，而且要多吃蔬菜，維他命C保健食品先不要吃太多。

陳敬睿醫師提到，尿路結石分為草酸鈣、磷酸鈣結石和尿酸結石兩種，因此飲食上的預防方式也不同，若想預防草酸鈣或磷酸鈣結石，每天要喝2至3公升的水，並攝取800至1000mg的鈣質，因為補充足夠鈣質能減少結石機會，但千萬不要過量，另外，每天適量攝取動物性蛋白質，每公斤體重攝取0.8至1公克的蛋白質，平時飲食少鹽，每天攝取約4至5公克食鹽，還要減少含高草酸食物和飲料的攝取，例如菠菜、番茄、堅果類、紅茶、豆漿等，至於維生素Ｃ的攝取也須節制，每天少於1公克。

若想預防尿酸結石，每日喝水2至3公升，並且減少嘌呤攝取量，例如肉、雞、海鮮，每日最高攝取300mg。陳敬睿醫師最後也提醒民眾，結石治療以手術及震波碎石為主，但復發機率很高，患者應改變飲食習慣，調整尿液的酸鹼值，而且不論結石的成份為何，每天補充足夠水分且均衡飲食，多吃蔬菜、口味不要太重，搭配適度運動並體重控制，才能有效防止結石再生。