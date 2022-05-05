台中市診所公所理事長曾崇芳提出證據指，兒莫德納與BNT並無絕對優劣。（台中市政府提供）

台中市5日本土個案新增1776例，台中市統計從4月28日迄5月5日累計有8270人確診，12歲以下幼童有1198人、佔14.49％，台中市長盧秀燕於防疫記者會表示，他特別關心還沒打疫苗的幼童，台中市診所公所理事長曾崇芳也強調，中央預測疫情高峰在5月20日發生，打完2至3周才產保護力，因而他建議兒童疫苗有就先打。

盧秀燕說，因應校園匡列居隔者防疫需求，教育局向中央爭取的首批7萬份快篩試劑，已在台中「5個中心學校」發放，各校匡列及通報居隔人數後即可前往領取，提供公私立大學以下學生及教職員工，確診者的密切接觸者，高中以下學生為每人2劑，大學生及成人每人3劑。截至今日中午為止，教育局統計已有31校索取，共領取3166劑快篩試劑。

盧秀燕也到，這一波疫情傳播力強，確診數越來越多，雖按中央統計，超過9成多都是輕症，甚至是無症狀，但是她特別關注未滿12歲孩童的確診情況，因為這些孩子都是尚未施打疫苗，經衛生局統計調查，4月28日至5月5日中市累積確診者8270人，其中未滿12歲確診者有1198人，所占比例是14.49％。

因此，在5日台中疫情記者會中特別邀請台灣兒科醫學會監事、台中市診所公所理事長曾崇芳醫師來解說6至11歲兒童接種疫苗注意事項與兒童防疫宣導。

曾崇芳說，他近來遇到不少家長詢問要不要讓兒童打莫德納疫苗，該不該選擇BNT？他表示，大家都有共識，現在的雙北就是10天後的台中，而中央預算5月20日疫情會達高峰，因疫苗接種後要2到3周才會產生抗體，他建議有疫苗就打，如要選不同的疫苗，接種時程會晚10到20天。

曾崇芳也說，讓兒童接種新冠疫苗，不只是保護幼童本身，也是保護易併發中重症的長者，從流感文獻資料看，兒童感染流感後約兩周會傳給家人，包括家中易併發中重症的65歲以上長者，讓兒童接種疫苗，也保護了這群長者。