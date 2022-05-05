5月來了，初夏的氣息是否讓你們想要脫單了呢？但桃花這個東西有點奇妙，很多時候自己根本就決定不了，有的時候我們還是得聽從運勢的安排。運勢命理網站「靈匣網」點名太陽、上升星座在牡羊、金牛、雙子、處女、天秤、天蠍的人，五月桃花運爆棚，有望順利脫單，享受甜蜜的愛情。

第一名：牡羊座

單身的牡羊座，這個月會受到金星和木星的照拂，一改桃花運勢比較低迷衰落的狀態，迎來滿天紛飛的桃花運，達到一個小巔峰。一進入五月初夏，牡羊們總是想出去玩，活潑開朗的你們會參加許多外出活動，自然吸引了不少異性的注意，加上本月你們的桃花運勢超好，你們的才華和優點得到發揮，給自己的愛情帶來很好的生機，本月的牡羊們大概率能夠成功釣到高富帥，迎娶白富美，走上人生巔峰。

第二名：金牛座

本月開啟的日月食會讓金牛座們想脫單的欲望非常強烈，並且會讓你們變得更加主動勇敢！如果本來就有曖昧對象，本月的你們不想再拖拖拉拉，想鼓起勇氣確定關係，不過不要擔心，本月的你們會受到月老庇護，你們的告白會非常順利，對方很有可能也喜歡你，所以，放心大膽地為愛向前衝，這個月你們的戀愛運是旺到無法擋，只要出門亮相，就有機會遇到桃花投懷送抱，單身的金牛們一定要把握時機。

第三名：雙子座

隨著金星和木星的換座，本月的雙子在戀愛、人際方面是活躍的，單身的雙子座，這個月會有各種團體活動，可以結識到新的朋友，經常外出應酬的雙子們，也很容易遇見桃花。進入5月份雙子座在異性面前真的很有魅力，你們的談吐應對得體，善於與人溝通協調，處處都在吸引著異性注目，保持好良好形象，會有很多優質對象願意和你們交往。本月的你們會有眾多的追求者，想必對於單身的雙子座來講會很快動心，陶醉於戀愛中。

第四名：處女座

本月隨著木星的換座，處女將迎來感情上的好訊息，等了許久的桃花終於緩緩來了。進入5月後你們的異性緣分指數大漲，很可能有人在暗戀著你們，也可能收到小紙條告白，你們對自己也會變得有自信，開始積極地找對象，並且成功率很高，有機會在這段時間順利脫單！家人們也會感受到你們想脫單的迫切心願，給你們介紹對象相親，處女們可以考慮接受。

第五名：天秤座

單身的天秤座桃花運在本月大幅度提升。你們的感情運好轉，可能會遇到家人介紹相親對象，也有機會遇到想法、目標規劃都相似的對象。月初金星來到了你們的情感、關係領域。對之前有曖昧關係的人來說，兩個人的感情會越來越穩定。部分的天秤座會遇到有人暗戀你，還有可能遇到職場桃花。金星的到來讓你們外出、聚會社交的機會增多，這會給你們帶來桃花，不過天秤還是要記得拒絕爛桃花，以免引發桃花劫，使自己陷入愛情困境中。

第六名：天蠍座

本月開始，隨著日食的開啟，單身的天蠍座們會受到吉星眷顧，身邊的異性緣爆棚，自己喜歡很久的人會主動向你們表明心意。如果有合適的人，可以試著把握住對方，有機會的話還是能喜結良緣的。天蠍座們如果單身很久的話，在五月脫單的幾率是很大的，會收到很多求愛的訊號，一定要好好的把握住機會，收起你們的偽裝，放下高冷的面具，你們就會發現脫單原來是那麼簡單的事情。