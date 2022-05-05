台鐵局今（5）日再與台鐵工會針對台鐵公司化議題協商，且會議時間長3小時，但由於雙方仍無共識，協商破裂，工會正式發起端午、中秋、國慶以及11月26日縣市長選舉投票日都不加班連署，據了解連署書都已發給各分會理事長和另一個工會也就是全國火車駕駛產業工會，台鐵工會則正式發文通知會員可以開始參與連署不加班。

台鐵工會表示，今日是由台鐵局與台鐵工會在五一勞動節「合法不加班」後的第一次協商，工會要求台鐵局說明5點：第一，民國92年的政府台鐵公司化承諾事項，為何於本次草案無法實現？還強行送立法院。第二，為何台鐵改革不以安全為前提？工會希望台鐵要有一部台鐵安全憲章，未來台鐵必須遵守最高安全標準。

第三，工會質疑，為何台鐵改革，台鐵卻要失去軌道路線及各車站，皆移交出去；未來營運時卻還得高額租回使用？第四，未來員工升資考試，外部機關是否承認？銓敘如何辧理及保障？第五，草案只說公司成立初期「絕不資遣任何員工」，但對未來的員工制度及保障根本沒有著手，且未文字化。

台鐵工會表示，工會提出各種明確問題，但可惜彼此各說各話，雙方並無交集。因此工會推動今年包括端午節（6月3日）、中秋節（9月10日）、國慶日（10月10日）以及九合一選舉投票日（11月26日）皆依法持續推動「不加班」，並簽署鐵路工會版草案。

台鐵則表示，今日邀集台灣鐵路工會進行「台鐵轉型改革溝通協商第5次會議」，由局長及工會理事長主持，副局長、一級主管、及工會各分會理事長、火聯會理事長及代表均與會，台鐵局就4月21日立法院審查公司設置條例草案的情形做了報告，台鐵工會亦就工會版條列草案提出意見及說明，討論過程近3個小時，雙方就23條條例（工會版24條）交換意見，包括對台鐵安全、債務、資產、政策虧損、維修費用、員工權益等事項，以及未來互信和溝通機制，台鐵局會儘速統整今天工會的意見，希望進一步縮減彼此差異，並在立法院朝野協商之前，能有初步的協議。