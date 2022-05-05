國民黨花蓮縣黨部召開全縣13鄉鎮市黨部主委聯席會議，主委張逸華完成地方黨部三級組織整編及聘任工作，聘任前縣黨部主委鄒永宏為榮譽主委兼花蓮市黨部主委等13人為各鄉鎮市黨部主委，張逸華表示，接著將在全縣村里佈建近900位小組長，於5月中旬完成輔選工作講習，6月起正式展開年底花蓮縣5合1提名、輔選工作。

張逸華表示，此次國民黨全國各鄉鎮市區黨部主委換屆改聘，感謝卸任區黨部主委過去兩年一任的辛勞付出，對於新聘任的這屆各鄉鎮市黨部主委，未來兩年將面臨地方5合1總統與立委選舉，任務艱辛。

張逸華表示，當前「以黨輔政」，就是動員基層幹部與組織力量，協助縣府及鄉鎮市公所做好防疫工作，而在大家關心的5合1選舉提名與輔選，縣黨部將在5月底前完成地方黨部三級組織整編及聘任，其中包含縣黨部委員會、選舉提名委員會、考紀委員會、廉能委員會及各鄉鎮市黨部委員會，此外也將在全縣村里佈建近900位小組長，於5月中旬完成輔選工作講習之後，6月份開始進行五合一相關提名工作。

黃榮華黨部主委盧新榮出席聯繫會，縣長徐榛蔚則以首席中央委員身分到場感謝每一位主委在如此艱困之際，願意接下地方黨部的重任，一起為團隊努力，不離不棄繼續堅守岡位，她也說，中央防疫，從去年搶購口罩亂象、疫苗配量不足、到現在隔離政策一變再變、實名制搶購篩劑等，因此大家須更積極努力防疫，更需要團結，以度過難關。

各鄉鎮市黨部主委分別是：花蓮市鄒永宏、秀林鄉李繼生、新城鄉柏江生、吉安鄉黃金發、壽豐鄉葉鯤璟、鳳林鎮朱錦龍、萬榮鄉朝金生、光復鄉林清水、豐濱鄉詹貴城、瑞穗鄉陳進光、玉里鎮黃夏明、卓溪鄉呂必賢、富里鄉詹金富。